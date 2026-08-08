В Министерстве обороны Болгарии проанализировали обломки обнаруженного беспилотника, пишет Болгарское национальное радио.

Что известно о взрыве дрона на границе Болгарии и Румынии?

Скорее всего, это дрон-приманка "Мая". Такие БПЛА широко используют Вооруженные силы Украины.

Пока нет оснований считать, что инцидент был умышленным,

– отметили в ведомстве.

В комментарии журналистам спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина находится в тесном контакте с болгарской стороной и выясняет все обстоятельства инцидента.

Точно можем сказать, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии,

– подчеркнул чиновник.

Он отметил, что первопричиной подобных случаев остается российская агрессия против Украины.

Что известно о взрыве дрона в Болгарии?

Напомним, инцидент произошел около 08:10. Дрон упал на подсолнечное поле примерно в 1000 метрах от болгарской компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Об этом после заседания Рады заявил премьер-министр Румен Радев.

По словам премьера, в результате взрыва нет ни пострадавших людей, ни поврежденных зданий и инфраструктуры. В настоящее время место падения дрона оцеплено.

Радев подчеркнул, что ни болгарские, ни румынские радары не зафиксировали беспилотник. Также никакой информации о нем нет и от Объединенного центра воздушных операций, который контролирует воздушное пространство над всей Южной Европой.

По мнению политика, беспилотник не заметили из-за его небольших размеров. Кроме того, он летел на низкой высоте.

Премьер отметил, что дрон переносил значительное количество взрывчатки.

Радев подчеркнул, что после этого инцидента силы и средства пограничной полиции для обнаружения и противодействия дронам будут передислоцированы с границы с Турцией на границу с Румынией.

Напомним, что дроны неизвестного происхождения периодически появляются в небе над странами Европы, в частности над странами-членами НАТО.

Так, ночью в немецком Мехернихе на военной базе Бундесвера, где ремонтируются системы ПВО Patriot, зафиксировали шесть пролетов дронов.