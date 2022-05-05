Миша родился в 2014 году. Когда началась война. Историю мальчика рассказали 4 мая.
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Мишку воспитывает отец. Кроме мальчика, у него еще 2 детей. Именно мужчина спас семью, когда их засыпало в подвале. Он лопатой вырыл проход в соседний подвал.
В марте этого года умерла его мама, отец остался с тремя детьми. А потом Мишку и его семью засыпали в подвале, когда бомбили... Папа взял лопату в подвал, вырыли проход в другой подвал, и выжили,
– говорится в сообщении.
У Миши спрашивали, о чем он мечтает. Желание у ребенка только одно.
– Чтобы моя мама воскресла…
– А о чем еще?
Он подумал... и сказал:
– А больше ничего не нужно.
Ситуация в Украине по состоянию на утро 5 мая: Генштаб
- Враг наступает в Донецкой и Луганской областях. Он пытается удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.
- На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и область и осуществляет разведку. В районе севернее Изюма продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.
- На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет к тому же авиацию.
- Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Удачи не имеют.
- На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции ВСУ.
- В Мариуполе захватчики блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе "Азовстали". Противник возобновил наступление с помощью авиации.
- На Южнобужском направлении активных боев не было. Враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ и инфраструктуре региона.
- На границе Николаевской и Херсонской областей ВСУ освободили несколько населенных пунктов.
- Часть российских военных 35-й армии Восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину после ухода в район восстановления. Дело в том, что российские оккупанты понесли значительные потери. Сейчас они надеются возвратиться в Россию.
- Российские военные южного округа тоже деморализованы. У них существенные проблемы с вооружением и средствами защиты.