Миша родился в 2014 году. Когда началась война. Историю мальчика рассказали 4 мая.

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Мишку воспитывает отец. Кроме мальчика, у него еще 2 детей. Именно мужчина спас семью, когда их засыпало в подвале. Он лопатой вырыл проход в соседний подвал.

В марте этого года умерла его мама, отец остался с тремя детьми. А потом Мишку и его семью засыпали в подвале, когда бомбили... Папа взял лопату в подвал, вырыли проход в другой подвал, и выжили,

– говорится в сообщении.

У Миши спрашивали, о чем он мечтает. Желание у ребенка только одно.

– Чтобы моя мама воскресла…

– А о чем еще?

Он подумал... и сказал:

– А больше ничего не нужно.

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Ситуация в Украине по состоянию на утро 5 мая: Генштаб