Мишко народився в 2014 році. Тоді, коли почалася війна. Історію хлопчика розповіли 4 травня.
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Мишка виховує батько. Окрім хлопчика, в нього є ще 2 дітей. Саме чоловік врятував сім'ю, коли їх засипало в підвалі. Він лопатою викопав прохід в сусідній підвал.
У березні цього року, померла його мама, батько залишився з трьома дітьми. А потім Мишка і його сім'ю засипало в підвалі, коли бомбили ... Тато взяв лопату в підвал, викопали прохід в інший підвал, і вижили,
– мовиться в повідомленні.
У Мишка запитували, про що він мріє. Бажання в дитини тільки одне.
– Щоб моя мама воскресла …
– А про що ще?
Він подумав... і сказав:
– А більше нічого не потрібно.
Ситуація в Україні станом на ранок 5 травня: Генштаб
- Ворог наступає на Донецькій і Луганській областях. Він намагається утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та область та здійснює розвідку. У районі, що північніше Ізюма, продовжує артилерійські та мінометні обстріли.
- На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує ще й авіацію.
- Російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Успіху не мають.
- На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстрілювати позицій ЗСУ.
- У Маріуполі загарбники блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі “Азовсталі”. Противник поновив наступ за допомогою авіації.
- На Південнобузькому напрямку активних боїв не було. Ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ та інфраструктурі регіону.
- На Межі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ звільнили кілька населених пунктів.
- Частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється вертатися до України, після відходу в район відновлення. Річ у тім, що російські окупанти зазнали значних втрат. Зараз вони сподіваються повернутися в Росії.
- Російські військові південного округу теж деморалізовані. У них є суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту.