Мишко народився в 2014 році. Тоді, коли почалася війна. Історію хлопчика розповіли 4 травня.

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Мишка виховує батько. Окрім хлопчика, в нього є ще 2 дітей. Саме чоловік врятував сім'ю, коли їх засипало в підвалі. Він лопатою викопав прохід в сусідній підвал.

У березні цього року, померла його мама, батько залишився з трьома дітьми. А потім Мишка і його сім'ю засипало в підвалі, коли бомбили ... Тато взяв лопату в підвал, викопали прохід в інший підвал, і вижили,

– мовиться в повідомленні.

У Мишка запитували, про що він мріє. Бажання в дитини тільки одне.

– Щоб моя мама воскресла …

– А про що ще?

Він подумав... і сказав:

– А більше нічого не потрібно.

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Ситуація в Україні станом на ранок 5 травня: Генштаб