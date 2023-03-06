В Верховной Раде предлагают оставить праздник 8 марта, однако переименовать его по ООНовской практике. Об этом заявила один из авторов законопроекта Марина Бардина.
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Переименовать праздник, чтобы избавиться от советских нарративов
Пользователи действия определили, что 8 марта должно остаться выходным. Поэтому нардепы разработали новый законопроект, согласно которому праздник предлагают переименовать.
Чиновники предлагают назвать праздник по ООНовской практике – Международный день защиты прав женщин. Таким образом удастся избавиться от советских нарративов, когда его называли Международным женским днем.
Хочу, чтобы папы в этот день приветствовали дочерей словами "ты способна покорять мир" вместо "будь нежной и красивой". Хочу, чтобы мы продолжали выходить на марше равенства. Хочу, чтобы общественный запрос на равенство в политике оставался таким же высоким, как есть сегодня,
– пишет Марина Бардина.
Что не так с праздником 8 марта
- Инициатива по отмене 8 марта как праздника не является новой. В 2017 году Институт национальной памяти при руководстве Владимира Вятровича уже пытался отказаться от празднования этой даты. Традиции масштабного празднования 8 марта поддерживают преимущественно в странах, на которые имело влияние СССР или Китай. За пределами постсоветских стран всего около десяти стран признают этот день официальным выходным: Алжир, Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Италия, Израиль, Лаос, Монголия, Вьетнам и Замбия.
- Сейчас хотят избавиться от советских нарративов, долгое время внушавшихся во время празднования 8 марта. В СССР пропаганда фактически свела роль женщины к воспитанию детей, домашних дел, а полностью "забыли" о борьбе за права женщин. Именно поэтому народные депутаты поначалу предложили ввести новый праздник 25 февраля – День украинской женщины.
- Из-за постоянных споров по поводу празднования 8 марта, решили запустить опрос в Действии, где украинцы бы самостоятельно решили его судьбу. Поскольку рекордное количество людей приняло участие в голосовании и решила не отменять праздника, то нардепы прислушались к мнению народа и решили его переименовать.