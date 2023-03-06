В Верховной Раде предлагают оставить праздник 8 марта, однако переименовать его по ООНовской практике. Об этом заявила один из авторов законопроекта Марина Бардина.

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Переименовать праздник, чтобы избавиться от советских нарративов

Пользователи действия определили, что 8 марта должно остаться выходным. Поэтому нардепы разработали новый законопроект, согласно которому праздник предлагают переименовать.

Чиновники предлагают назвать праздник по ООНовской практике – Международный день защиты прав женщин. Таким образом удастся избавиться от советских нарративов, когда его называли Международным женским днем.

Хочу, чтобы папы в этот день приветствовали дочерей словами "ты способна покорять мир" вместо "будь нежной и красивой". Хочу, чтобы мы продолжали выходить на марше равенства. Хочу, чтобы общественный запрос на равенство в политике оставался таким же высоким, как есть сегодня,

– пишет Марина Бардина.

Что не так с праздником 8 марта