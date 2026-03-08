"Трудно думать о женственности, когда ты вся в грязи на фронте": что на самом деле означает 8 марта и как его исказила советчина

8 марта празднуют Международный день борьбы за права женщин и мир, но Советский Союз решил использовать эту дату в свою пользу. СССР загнал значительную часть женщин в рабство, навязав им безусловную покорность и исключительно декоративную функцию. Даже сейчас, в независимой Украине, звучат некоторые советские нарративы о роли женщины в обществе. И наша цель – все это объяснить и опровергнуть.

Эксклюзивно для 24 Канала военная, феминистка и профессор проанализировали эту тему и дали ответы на болезненные для женщин вопросы. О роли женщины в армии, влиянии государства на гендерное равенство и многом другом – читайте далее в материале.

"Молчи, твой день – 8 марта": с чем сталкиваются женщины в армии?

Военная третьей минометной батареи 93 ОМБр "Холодный Яр" Ангелина Безотосная с позывным "Фрея" поделилась, каким было ее 8 марта до начала полномасштабной войны. Тогда для нее действительно этот праздник ассоциировался с нежностью, заботой и любовью к женщинам.

До войны для значительной части общества было привычным сосредотачивать внимание именно на таких качествах.

Это был как раз тот праздник, где раз в никогда надевали платье, делали укладку и красили губы красной помадой. А сейчас оно по-другому. Сейчас (во время войны – 24 Канал) женщины показали, что мы еще те розочки с шипами. Мы можем выполнять работу наравне с мужчинами, быть в одних и тех же условиях. Мы показали свою силу и стойкость,

– сказала военная.

Ангелина последние несколько лет отмечает 8 марта в Донецкой области. А те ритуалы красоты, которые были когда-то, стали для нее уже совсем неважными. Теперь главное, чтобы все ее собратья и сестры были живы и здоровы, потому что это в условиях войны – самый большой праздник.

Ангелина на службе / Фото с инстаграма девушки

"Но ребята всегда стараются нас поздравлять, и не только с 8 марта. Они в таких условиях не забывают, что рядом с ними девушки, хоть мы делаем одну и ту же работу, но они нас стараются оберегать", – заметила "Фрея".

Однако она не всегда служила в том батальоне, где сейчас, поэтому есть с чем сравнить отношение военных к женщинам.

По ее словам, к сожалению, в армии до сих пор есть советские стереотипы, что женщина может быть только ответственной за документы и выполнять задачи за 100 километров от линии фронта. Мол, это ее максимум в армии.

К сожалению, советских нарративов действительно остается много, потому что у нас армия – это не исключительно молодежь. Есть подразделения, в которых категорически не берут женщин. То есть тебе командир говорит прямо: "Ты классная, ты многое умеешь, но женщин я не беру",

– рассказала военная.

Ангелина не раз слышала:

"Молчи, женщина, твой день – 8 марта";

"Вы же слабее";

"Вам домой надо ехать";

"Тебе рожать детей, какая война?"

Однако признается, что за годы службы таких фраз становится все меньше, и ее это очень радует. Кроме того, в армии есть мужчины разного возраста, которые относятся с большим уважением к женщинам и их работе в армии.

У нас в бригаде есть девушка, которая ведет бой – фактически руководит тем, что там происходит. Это просто невероятно: она красавица, как Рапунцель, но при этом отрабатывает свою работу так, что никто не может поверить, что это делает девушка,

– сказала военная.

Она подчеркнула, что на женщинах, которые сейчас в армии, большая ответственность, ведь многие из них принимают непосредственное участие в столь масштабном вооруженном конфликте.

Обратите внимание! В Украине по состоянию на 2025 год служат более 70 тысяч женщин: это примерно на 20% больше, чем в 2022 году. Около 20 тысяч из них занимают боевые должности, а более 5,5 тысячи находятся непосредственно на передовой. В Минобороны отмечают, что государство постепенно расширяет возможности для женщин в армии и адаптирует политику социальной защиты и карьерного развития.

"Мы – первопроходцы в этом всем. Мы сейчас должны поставить планку, чтобы показать, как оно должно быть. Как мы это сделаем, так дальше с нас будут брать пример другие армии мира", – высказалась военная.

Однако это будет возможно только тогда, когда случится главное – отход от советских традиций в армии, потому что они до сих пор оставляют негативный след на армии.

"Пойти на штурм легче, чем обуть каблуки": почему разделение по гендеру – неправильное?

Ангелина проследила сильные изменения в своем характере. За четыре года службы больше всего изменился подход к жизни.

Характер людей с востока в принципе железный, но здесь (в армии – 24 Канал) он еще больше окреп. Появилась выдержка, изменились некоторые женские установки в голове. Я стала максимально прямолинейной. Этого "а догадайся, чего я хочу" уже нет. Все стало как-то четко и организованно,

– сказала она.

Однако, после долгого пребывания на фронте, даже короткие отпуска могут быть для нее психологически сложными.

"Мама говорит: "Я купила билеты в театр, у тебя же есть платье из гражданской жизни – надевай". Ты стоишь, смотришь на то платье, а тебе пойти на штурм легче, чем надеть его и каблуки", – заметила военная.

Причина – форма для нее становится своеобразной психологической защитой, броней. Сейчас ей очень сложно возвращаться в гражданскую жизнь. Но у каждой женщины это происходит по-разному. Есть девушки, которым наоборот легче в гражданском. Поэтому Ангелина считает, что делить по гендеру в этом вопросе не стоит.

"Некоторые девушки приезжают домой, снимают форму, одевают что-то красивое – им хорошо. А есть такие, как я. Здесь все очень индивидуально", – сказала "Фрея".

"Женщины должны рожать": как советчина постаралась, чтобы изменить фокус 8 марта?

Недаром в украинской армии и других важных сферах роль женщины всегда была дискуссионной. Женщины годами боролись за свои права, но часто сталкивались с сопротивлением. Такая борьба продолжается до сих пор.

Феминистка и заместитель председателя Центра "Женские перспективы" во Львове Марта Чумало помогла разобрать, в чем причина.



Марта Чумало о том, что на самом деле означает 8 марта / Фото Пресклуба

Украина, как некогда часть Советского Союза, годами жила по чужим правилам. Советские нарративы силой насаждали украинцам. А некогда Международный день борьбы за права женщин в советскую эпоху терял свой первоначальный смысл. СССР превратил 8 марта в "праздник весны, цветов и женственности".

Советская власть до Второй мировой войны активно использовала женский потенциал как рабочую силу. Было нужно дешевое рабство, женщин привлекали к индустриализации и коллективизации. Советский Союз декларировал уважение к правам женщин, садики, помощь, но на самом деле это была эксплуатация,

– подчеркнула феминистка.

По ее словам, когда во времена СССР мужчины вернулись с войны, то женщин начали частично вытеснять с рынка труда. В тот период главным запросом власти стала репродуктивная функция и ведение домашнего хозяйства.

Тогда обществу начали навязывать, что женщины должны рожать, обеспечивать быт, готовить есть, украшать и обслуживать, однако обязанность ходить на работу также не исчезла, просто изменился фокус.

8 марта начало ассоциироваться с красотой и женственностью. Присоединилась реклама и коммерческая часть: цветы, наборы посуды, бытовые приборы. Первоначальная суть этого дня – выйти из репродуктивной роли и отстоять свои права человека, была полностью лишена содержания,

– сказала Марта Чумало.

Современная Украина частично повторяет советские стратегии, ведь сейчас также активно используют женский потенциал. Поскольку значительная часть мужчин воюет или пострадала от войны, то женщины все чаще стали возглавлять общины, работать на государственном уровне и, в целом, выполнять работу, которая когда-то была сугубо "мужской".

Важно! По данным опроса КМИС, в 2025 году только 23% украинцев назвали 8 марта одним из любимых праздников. Это чуть больше, чем в 2024 году (21%), однако значительно меньше, чем в 2017-м, когда так ответили почти половина опрошенных. Социологи отмечают, что отношение к Международному женскому дню в Украине остается неоднозначным.

"Есть и альтернативные "инициативы", например, День украинской женщины, который формирует совсем другой нарратив: украинская женщина – хранительница, она работает и жертвует собой для Украины. Но это не о правах и выборе", – высказалась феминистка.

Однако она считает, что это не только советский паттерн, а глобальный патриархальный механизм, где женщина – ресурс, который используют в кризисных ситуациях, например, во время войны. Но важно бороться, чтобы 8 марта оставалось днем, когда женщины солидаризируются и выражают готовность к борьбе за свои права, чтобы чувствовать свою ценность не один день в году, а весь год.

"Так же, как в Германии – День лошади": каким на самом деле был 8 марта в СССР?

Профессор кафедры международных отношений Волынского национального университета имени Леси Украинки Оксана Ярош вспоминает, что в СССР была собственная традиция празднования 8 марта. В ту эпоху не было ничего общего с Международным днем прав женщин и мира.

Празднование 8 марта по-советски – это целый год тяжелого труда, но один день праздник на работе и дома с тортом и тюльпанами, свободный от приготовления пищи и уборки. В коллективах предприятий накануне проходили праздничные собрания, вручали грамоты и благодарности, произносились речи с прославлением "тружениц, матерей и берегинь",

– отметила она.

Оксана Ярош привела интересное сравнение. Речь идет о традиционном немецком празднике – День лошади – и советском праздновании 8 марта.

"В День лошади животному делают праздник, дают чистую траву, чистую воду, он ничего не делает. Целый год он тяжело работает, а один день – имеет праздник. Потом снова работа. Советское 8 марта очень напоминает эту традицию", – высказалась профессор.



Оксана Ярош рассказала, как праздновала советщина / Фото из фейсбука Ярош

Но в Советском Союзе для женщин существовала двойная занятость. У них, условно, были две рабочие смены за один деньпервая – женщины работали там, где шел трудовой стаж, вторая – домашнее хозяйство, уход за детьми.

Кроме того, страшной "нормой" для женщин в советскую эпоху было то, что, несмотря на единоличную ответственность за быт семьи, отпуск при рождении ребенка был всего полгода.

По словам Оксаны Ярош, это ужасный советский подход по уходу за детьми. Если сравнивать с настоящим, то сейчас родители могут брать отпуска по уходу за ребенком примерно на 3 года.

Оксана Ярош отмечает, что подобные советские нарративы разрушаются, и восприятие 8 марта не является исключением. Заметно, что в Украине меняется отношение к 8 марта – теперь в этот день женщин благодарят за их вклад в развитие страны и ее защиту.

Мы в нашем университете проводим круглый стол на тему "Женщины в секторе безопасности и обороны", ведь хотим привлечь внимание к недостаточной видимости и уважения женщинам, которые боролись когда-то и сейчас сохраняют нашу государственность и независимость,

– сказала она.

"Женщина женщине – не враг": в чем сила такой поддержки?

Военная Ангелина признается, что на фронте имеет много переживаний. Сначала она пыталась сама прорабатывать их, и только через 2,5 года обратилась за помощью к психологу. Она чувствовала, что начинает терять себя.

Поддержки для женщин в армии значительно меньше, чем для мужчин. Если человек имеет ПТСР, для него есть миллион программ, восстановлений, методов, чтобы вернуть его в строй. А если поискать, что есть для женщин, то это единичные государственные или частные программы. На наше моральное состояние как-то меньше учитывают,

– подчеркнула военная.

Часто в обществе можно услышать аргумент, что женщины сами выбрали службу. К сожалению, Ангелине приходилось слышать: "Ты же сама туда пошла. Тебя никто не тянул".

Поэтому она убеждена, что особенно важна поддержка между самими женщинами. Очень ценным является такое комьюнити, ведь, по ее словам, женщина женщине женщине не враг, а наоборот – поддержка и друг.

"Действительно, мы пришли сюда сами, сделали свой выбор и взяли на себя эту ответственность. Поэтому идея, что женщины военные должны держаться вместе и доказывать все своими действиями, мне очень импонирует", – сказала "Фрея".

Женщины в армии, кроме моральной поддержки, также ищут и баланс. Ведь в мужском коллективе это очень важно, потому что должно быть равновесие между профессионализмом и проявлением женственности.

Трудно быть принцессой, когда ты по пояс в грязи. Но это реально – просто надо найти золотую середину, и я ищу ее – стараюсь оставаться женственной, но без яркого проявления. Поэтому у меня нет ярких помад, маникюров или сладких духов,

– подчеркнула Ангелина.

Для нее женщина в армии – это прежде всего о профессионализме и качественно выполнять свою работу, а не о гендере.

Крайне ценно, что есть люди, которые осознают необходимость равенства прав. Все женщины являются неотъемлемой частью сознательного общества, которое стремится быть весомой частью цивилизованного мира.

Украинки и украинцы каждый день доказывают это, выполняя жизненно важную работу на фронте и в тылу. Вся же советчина постепенно искореняется на пути к желанному будущему.