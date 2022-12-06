Среди женщин, в компанию которых попали украинки, также Билли Айлиш, Приянка Чопра Джонас и Сельма Блэр, Урсула фон дер Ляен и другие.

Интересно Книга года ВВС – 2022: какие издания попали в краткие списки премии

Какие украинки в топе

Британский вещатель BBC среди многих женщин мира выделил 8 украинских представительниц. А именно:

жену президента Украины Елену Зеленскую (за освещение страданий украинского народа в войне против России),

депутата парламента и фронтового волонтера Яну Зинкевич (за эвакуацию людей с поля боя, помощь раненым военным и мирным жителям и организацию волонтерской группы "Госпитальеры"),

журналистку Кристину Бердинских (за работу в зонах российских обстрелов),

лидера людей с ограниченными возможностями Юлию Сачук (за координацию эвакуации и спасение жизней украинцев с ограниченными возможностями),

парамедика Юлию Паевскую (за спасение военных и гражданских в Мариуполе, за документирование работы своей команды в находящемся в осаде городе),

педиатра Ирину Кондратову (за оказание перинатальной помощи в Харькове, который обстреливали российские военные),

правозащитницу Александру Матвийчук (за документирование военных преступлений России после вторжения в Украину),

профессора математики Марину Вязовскую (вторая в истории женщина, которая получила престижную премию Филдса, которую часто называют Нобелевской премией по математике).

Список также отражает роль женщин в центре конфликта во всем мире в 2022 году – от протестующих, которые смело требуют изменений в Иране, до женских лиц конфликта и сопротивления в Украине и России,

– рассказали в ВВС.

Отметим также, что в этом году впервые составители списка попросили 100 предыдущих женщин назначить других, которые, по их мнению, заслуживают места в списке 2022 года.

100 главных фотографий года по версии Time

Напомним, что Украину отметили и в другом престижном рейтинге. Более того, из 100 фотографий года большинство – об Украине.

Среди них – пробки в Киеве в первый день полномасштабного вторжения России, поля с черными воронками от обстрелов, прощание близких и другие.

Добавим также, что ранее президент Владимир Зеленский возглавил другой рейтинг TIME100. Его избрали самым влиятельным человеком в 2022 году. Рядом с ним в тройке лидеров – бывший премьер Британии Борис Джонсон и миллиардер Илон Маск.