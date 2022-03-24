80% города Ирпень на Киевщине уже освободили, – МВД

80% города Ирпень в Киевской области освободили от российских оккупантов. Сейчас там начала патрулировать полиция.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

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Как только появляется возможность, полиция и Нацгвардия заходят в населенные пункты для выполнения своих обязанностей,

– отметил Денисенко.

К слову, бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области готовы к работе на территории города Ирпень. В частности в полиции объявили зачистки территории от диверсантов, но главная задача – это помощь и эвакуация мирных жителей, которые до сих пор остаются в городе.

К слову, кроме Ирпеня на Киевщине украинские военные взяли в кольцо также Бучу и Гостомель. В то же время многие населенные пункты на Киевщине находятся под постоянным вражеским обстрелом.

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