Легендарная 80-я бригада отмечает годовщину со дня создания воинской части: мощное видео

80 отдельная десантно-штурмовая бригада 19 декабря отмечает годовщину со дня создания воинской части. Львовские десантники рассказали о своем боевом пути.

Львовские десантники одни из первых вступили в бой, защищая нашу страну в 2014 году. На счету бригады участие в увольнении Славянска, выполнение задач в районе населенных пунктов Георгиевка, Хрящеватое, Новосветловка, Красное, Круглик, Победное.

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Героические подвиги львовских десантников

Но самым известным подвигом бригады является оборона Луганского аэропорта, где наши военнослужащие почти 5 месяцев героически держали оборону при превосходящих силах противника – ВС России и незаконных вооруженных формирований.

Отдельная страница истории 80-й бригады - оборона Донецкого аэропорта воинами 3-го батальона, которые проявили массовый героизм при выполнении боевой задачи.

Подразделения 80-ти бригады героически вступили в бой во время российского вторжения в 2022 году. В частности, львовские десантники были причастны к увольнению Киевщины, Николаевщины, Херсонщины, Харьковщины.

Прессслужба бригады опубликовала мощный ролик, передающий историю и боевой путь подразделения.

История и боевой путь бригады: смотрите видео

Приветствие мэра Львова

Мэр Львова Андрей Садовый также поздравил львовских десантников с годовщиной. Он поблагодарил защитников, которые мужественно защищают нас и наши земли.

Видеообращение Садового

Что известно об истории создания подразделения