Легендарная 80-я бригада отмечает годовщину со дня создания воинской части: мощное видео
80 отдельная десантно-штурмовая бригада 19 декабря отмечает годовщину со дня создания воинской части. Львовские десантники рассказали о своем боевом пути.
Львовские десантники одни из первых вступили в бой, защищая нашу страну в 2014 году. На счету бригады участие в увольнении Славянска, выполнение задач в районе населенных пунктов Георгиевка, Хрящеватое, Новосветловка, Красное, Круглик, Победное.
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Героические подвиги львовских десантников
Но самым известным подвигом бригады является оборона Луганского аэропорта, где наши военнослужащие почти 5 месяцев героически держали оборону при превосходящих силах противника – ВС России и незаконных вооруженных формирований.
Отдельная страница истории 80-й бригады - оборона Донецкого аэропорта воинами 3-го батальона, которые проявили массовый героизм при выполнении боевой задачи.
Подразделения 80-ти бригады героически вступили в бой во время российского вторжения в 2022 году. В частности, львовские десантники были причастны к увольнению Киевщины, Николаевщины, Херсонщины, Харьковщины.
Прессслужба бригады опубликовала мощный ролик, передающий историю и боевой путь подразделения.
История и боевой путь бригады: смотрите видео
Приветствие мэра Львова
Мэр Львова Андрей Садовый также поздравил львовских десантников с годовщиной. Он поблагодарил защитников, которые мужественно защищают нас и наши земли.
Видеообращение Садового
Что известно об истории создания подразделения
- 80 отдельная десантно-штурмовая бригада сформирована в марте 1955 года. Первое место дислокации полка – Гайджунай.
- В 1960 году полк передислоцирован в Баку и включен в состав 104-й воздушно-десантной дивизии.
- 19 декабря 1979 года воинская часть была передеслокована в Хирове Львовской области.