Львівські десантники одні із перших вступили в бій, захищаючи нашу країну у 2014 році. На рахунку бригади участь у звільненні Слов'янську, виконання завдань в районі населених пунктів Георгіївка, Хрящувате, Новосвітлівка, Красне, Круглик, Переможне.
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Героїчні подвиги львівських десантників
Але найвідомішим подвигом бригади є оборона Луганського аеропорту, де наші військовослужбовці майже 5 місяців героїчно тримали оборону при переважаючих силах противника – ЗС Росії та незаконних збройних формувань.
Окремою сторінкою історії 80-ї бригади є оборона Донецького аеропорту воїнами 3-го батальйону, які проявили масовий героїзм при виконанні бойового завдання.
Підрозділи 80 бригади героїчно вступили в бій під час російського вторгнення у 2022 році. Зокрема, львівські десантники були причетні до звільнення Київщини, Миколаївщини, Херсонщини, Харківщини.
Пресслужба бригади опублікувала потужний ролик, який передає історію та бойовий шлях підрозділу.
Історія та бойовий шлях бригади: дивіться відео
Привітання мера Львова
Мер Львова Андрій Садовий також привітав львівських десантників з річницею. Він подякував захисникам, які мужньо боронять нас та наші землі.
Відеозвернення Садового
Що відомо про історію створення підрозділу
- 80 окрема десантно-штурмова бригада сформована в березні 1955 року. Перше місце дислокації полку – Гайджунай.
- У 1960 році полк передислоковано в Баку та включено до складу 104-ої повітряно-десантної дивізії.
- 19 грудня 1979 року військова частина була передеслокована в Хирові, що у Львівській області.