80 медиков живут на работе, – Кличко об опорном госпитале столицы

Опорный госпиталь, где принимают раненых из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, обеспечен всем необходимым. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня посетил столичную больницу №7. Она стала опорным госпиталем для приема и спасения жизни раненых – военных и мирных жителей – из близлежащих к Киеву Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, где продолжаются бои. В больнице оперируют раненых, стабилизируют их состояние и отправляют в другие медучреждения столицы для дальнейшей реабилитации Персонал – почти 80 медиков, живут все время на работе. За почти две недели в госпитале прооперировали и оказали неотложную помощь нескольким сотням украинских военных, гражданских, детей, раненых российскими оккупантами. Госпиталь всем необходимым обеспечен, медики самоотверженно работают. Поблагодарил их", – написал Кличко.

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Он также сообщил, что на блок-постах вокруг столицы настроение боевое и все настроены на победу.

"Также заехал на некоторые блокпосты, установленные для обороны столицы. Пообщался с нашими защитниками. Все настроены на победу. Киев, Украину не сдадим! Вместе выстоим! Слава Украине", – подытожил Кличко.

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