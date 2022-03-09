"Сьогодні відвідав столичну лікарню №7. Вона стала опорним госпіталем для прийому і порятунку життя поранених – військових та мирних мешканців – з прилеглих до Києва Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля, де тривають бої. В лікарні оперують поранених, стабілізують їх стан і відправляють в інші медзаклади столиці для подальшої реабілітації. Персонал – майже 80 медиків, живуть увесь час на роботі. За майже два тижні в госпіталі прооперували та надали невідкладну допомогу кільком сотням українських військових, цивільних, дітей, поранених російськими окупантами. Госпіталь усім необхідним забезпечений, медики самовіддано працюють. Подякував їм", – написав Кличко.

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Він також повідомив, що на блок-постах довкола столиці настрій бойовий і всі налаштовані на перемогу.

"Також заїхав на деякі блокпости, встановлені для оборони столиці. Поспілкувався з нашими захисниками. Усі налаштовані на перемогу. Київ, Україну не здамо! Разом вистоїмо! Слава Україні", – підсумував Кличко.

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