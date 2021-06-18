В Украине 80 населенных пунктов – без электричества: объявили штормовое предупреждение

Юг и восток Украины 18 июня охватят мощные грозы, град и шквальный ветер. Спасатели уже объявили штормовое предупреждение.
Так, уровень опасности – желтый. Ветер будет достигать до 15 – 20 метров в секунду.
Кстати Днепр ушел под воду: город затопил сильный ливень
Десятки населенных пунктов – без электричества
Поскольку сработали системы автоматической защиты ЛЭП, обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях:
- Днепропетровская – 36,
- Кировоградская – 24
- Донецкая – 16
- Киевская – 2,
- Сумская – 2.
Сейчас бригады облэнерго проводят ремонт, чтобы возобновить электроснабжение.
Какой будет погода 18 июня
Пятница обещает быть жаркой. Однако на востоке и юге и в дальнейшем будут держаться дожди. Возможны даже сильные грозы и град.
Осадки прогнозируют в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.Обратите внимание! Последствия непогоды кое-где уже ощутимы. Например, кроме Днепра, затопило оккупированный Донецк. Люди и транспорт оказались "в ловушке".