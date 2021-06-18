В Украине 80 населенных пунктов – без электричества: объявили штормовое предупреждение

Юг и восток Украины 18 июня охватят мощные грозы, град и шквальный ветер. Спасатели уже объявили штормовое предупреждение.

Так, уровень опасности – желтый. Ветер будет достигать до 15 – 20 метров в секунду.

Кстати Днепр ушел под воду: город затопил сильный ливень

Десятки населенных пунктов – без электричества

Поскольку сработали системы автоматической защиты ЛЭП, обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях:

Днепропетровская – 36,

Кировоградская – 24

Донецкая – 16

Киевская – 2,

Сумская – 2.

Сейчас бригады облэнерго проводят ремонт, чтобы возобновить электроснабжение.

Какой будет погода 18 июня

Пятница обещает быть жаркой. Однако на востоке и юге и в дальнейшем будут держаться дожди. Возможны даже сильные грозы и град.

Осадки прогнозируют в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.