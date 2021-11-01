80 тонн кислорода больницам Донецкой области: меткомбинаты Мариуполя помогают в борьбе с COVID

Выделяя кислород для больниц всей Украины, Фонд Рината Ахметова совместно с международной горно-металлургической группой компаний Метинвест продолжают помогать спасать жизни людей.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и МК "Азовсталь" передадут 80 тонн жидкого кислорода для больниц Донецкой области на этой неделе.

Сегодня, 1 ноября, было отгружено первые 32 тонны кислорода от металлургических предприятий Мариуполя в больницы Краматорска, Бахмута, Константиновки, Волновахи, Марьинки, Селидово, Мирнограда, Славянская, Торецка и Лиманского района. Транспортировку жидкого кислорода осуществляет подрядная организация, определенная с этой целью руководителями Донецкой ОГА.

Еще 48 тонн кислорода металлургические предприятия Группы Метинвест передадут больницам региона в течение этой недели. Чтобы обеспечить стабильное снабжение больниц региона, был согласован график отгрузки с Донецкой ОГА. В дальнейшем в зависимости от потребностей учреждений здравоохранения Донецкой области объемы могут быть увеличены.

Каждый день мы увеличиваем производство кислорода, чтобы обеспечить больницы уже не только Мариуполя, но и Донецкой области и всей Украины. Работники нашего предприятия со всей ответственностью относятся к такому важному делу, ведь в ситуации, когда кислород спасет жизни близких людей, к сожалению, сегодня может оказаться каждый. Мы готовы помогать и в дальнейшем, но очень важно, чтобы каждый помнил применение кислорода – критическая стадия, которую важно не допустить, пройдя полный курс вакцинации,

– рассказал генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Тарас Шевченко.