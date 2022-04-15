80 воинов сдержали многотысячную группировку, – Залужный о героической борьбе под Киевом

Украинцы уже 51-й день доблестно борются за наше государство. Так, за эти дни полномасштабной войны наши бойцы совершили немало героических противостояний. Один из них – оборона под Киевом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об украинских бойцах, отчаянно противостоявших нашествию оккупантов. Всего 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев удержали многотысячную группировку под Киевом.

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Противостояли многотысячной российской орде

Все знают историю о 300 спартанцах. В этой войне мы имеем примеры мужества и профессионализма, о которых тоже должен знать мир,

– подчеркнул Залужный.

Российские захватчики пытались через село Мощун прорваться в Киев. Но наши военные сделали все возможное, чтобы многотысячная орда не продвинулась дальше.

Военный с позывным "Киев" рассказал, что под селом было 500 российских захватчиков, а вот сверху – где-то 3 000, если не целых 15 000. И чтобы не позволить оккупантам пройти по восточному берегу реки Ирпень, наши бойцы взорвали мост.

Бойцы рассказывают, что после этого оккупанты распылились по лесу. Военные перестреливались с ними через реку, которую захватчикам так и не удалось перейти.

Смотрите на видео, как наши бойцы противостояли многотысячной российской орде:

Смелость также проявили жители села. Так, трое российских солдат уснули возле бронемашины "Тигр". Трое мальчишек, которым было по 16 – 17 лет, вытащили рацию из внедорожника и принесли в штаб наших военных.

Нашим военным очень трудно противостоять такому количеству врагов. Но мы знаем, что они несокрушимы и до последнего будут бороться за победу. Слава Украине! Героям Слава!

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