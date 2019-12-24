80 тысяч человек на Луганщине остались без воды

24 декабря жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанськводоканалу" от электроэнергии. В водоканале и горсовете пообещали быстро решить проблему. Также организован подвоз питьевой воды для жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета.

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От электроснабжения отключены несколько водонасосных станций, что привело к отключению водоснабжения.

При этом, без воды осталось 35 учебных и 25 медицинских учреждений.

Отметим, что аналогичная ситуация уже возникала в октябре этого года.

Три помповые станции "Лисичанскводоканала" были отключены от электроснабжения из-за задолженности.