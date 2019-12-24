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      80 тысяч человек на Луганщине остались без воды

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      Спасатели подвозят местным жителям питьевую воду / lisichansk.com.ua

      24 декабря жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанськводоканалу" от электроэнергии. В водоканале и горсовете пообещали быстро решить проблему. Также организован подвоз питьевой воды для жителей.

      Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета.

      К теме: Донбасс может остаться без воды: детали

      От электроснабжения отключены несколько водонасосных станций, что привело к отключению водоснабжения.

      При этом, без воды осталось 35 учебных и 25 медицинских учреждений.

      Отметим, что аналогичная ситуация уже возникала в октябре этого года.

      Три помповые станции "Лисичанскводоканала" были отключены от электроснабжения из-за задолженности.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Водоснабжение ГСЧС Новости Луганска
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