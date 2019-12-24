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      80 тисяч людей на Луганщині залишились без води

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      Рятувальники підвозять місцевим жителям питну воду / lisichansk.com.ua

      24 грудня мешканці Лисичанська, Привілля і Новодружеська залишилися без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії. У водоканалі і міськраді пообіцяли швидко вирішити проблему. Також організовано підвіз питної води для жителів.

      Про це повідомляє пресслужба Лисичанської міськради.

      До теми: Донбас може залишитися без води: деталі

      Від електропостачання відключені кілька водонасосних станцій, що призвело до відключення водопостачання.

      При цьому, без води залишилось 35 навчальних і 25 медичних установ.

      Відзначимо, що аналогічна ситуація вже виникала у жовтні цього року.

      Три помпові станції "Лисичанськводоканалу" були відключені від електропостачання через заборгованість.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Луганська ДСНС Водопостачання
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