80 тисяч людей на Луганщині залишились без води

24 грудня мешканці Лисичанська, Привілля і Новодружеська залишилися без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії. У водоканалі і міськраді пообіцяли швидко вирішити проблему. Також організовано підвіз питної води для жителів.

Про це повідомляє пресслужба Лисичанської міськради.

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Від електропостачання відключені кілька водонасосних станцій, що призвело до відключення водопостачання.

При цьому, без води залишилось 35 навчальних і 25 медичних установ.

Відзначимо, що аналогічна ситуація вже виникала у жовтні цього року.

Три помпові станції "Лисичанськводоканалу" були відключені від електропостачання через заборгованість.