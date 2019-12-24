80 тисяч людей на Луганщині залишились без води
24 грудня мешканці Лисичанська, Привілля і Новодружеська залишилися без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії. У водоканалі і міськраді пообіцяли швидко вирішити проблему. Також організовано підвіз питної води для жителів.
Про це повідомляє пресслужба Лисичанської міськради.
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Від електропостачання відключені кілька водонасосних станцій, що призвело до відключення водопостачання.
При цьому, без води залишилось 35 навчальних і 25 медичних установ.
Відзначимо, що аналогічна ситуація вже виникала у жовтні цього року.
Три помпові станції "Лисичанськводоканалу" були відключені від електропостачання через заборгованість.