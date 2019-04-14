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      Донбас може залишитися без води: деталі

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      Через російську агресію мільйони жителів Донбасу позбавлені якісної води, а за питною уже декілька років вишиковуються величезні черги.

      Чому Донбас може залишитися без води

      Тих, хто живе на підконтрольній Україні території й тих, хто за лінією розмежування, обслуговує одна компанія – "Вода Донбасу".

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      Якщо відрізати від води Донецьк, не отримають її й жителі Маріуполя, Краматорська та інших українських міст. Адже насосні станції – в Україні, а адміністрація підприємства – в Донецьку. 

      Насосні станції на Донбасі
      Насосні станції на Донбасі

      Саме цим користуються у так званій "ДНР". Там вирішили присвоїти воду Донбасу собі і заявили про "націоналізацію" компанії: хочуть контролювати водоканали, які збирають гроші з населення.

      Підрозділи, які перебуватимуть під окупаційною адміністрацією, будуть збирати кошти з населення й взагалі не розраховуватимуться за воду,
      – зазначив Євген Вілінський, заступник голови Донецької облдержадміністрації.

      Компанія, яка й так має майже три мільярди гривень боргів, зупинить роботу. Не платять, здебільшого, жителі окупованої території. І це, зважаючи на різницю у тарифах: з початку війни в Україні вони зростали кілька разів, на захопленій території – жодного. Аби врятувати людей, на погашення заборгованості торік Україна спрямувала 1,8 мільярда гривень.

      Через пошкодження водогону під час обстрілів без води залишилися Торецьк, Вугледар, Часів Яр та Волноваха. Якщо насосні станції відключать через борги, під загрозою – життя майже 2,5 мільйона жителів Донеччини. Ситуацію ускладнює кадрова катастрофа. Працівники компанії масово звільняються, адже коштів на виплату заробітних плат немає.

      Водопостачання на Донбасі
      Чимало сіл та містечок залишилося без води через пошкодження водогону

      Чи можна розв'язати проблему з водопостачанням

      Тим часом у півмільйонному Маріуполі роздумують на, де взяти воду. Речниця Донецької військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігнатченко пояснила, що місто зможе протриматися шість місяців, але на вкрай поганій воді.

      Маріуполь можуть перемикнути на Старокримське водосховище, але там страшенна якість. Яким чином зараз виходять із ситуації: до старокримської домішують воду із Сіверського Донця, з каналу,
      – пояснила вона.

      Допомогти Маріуполю вирішили французи. Вони спрямують 64 мільйони євро кредитних коштів на модернізацію системи водозабезпечення міста.

      "Щодо будівництва фільтрувальної станції – ми досягнули позитивних результатів у переговорах з міжнародними партнерами. Така станція дозволить Маріуполю мати резервне водозабезпечення. Термін реалізації проекту, за нашими оцінками, має становити три роки", – прокоментував Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

      Проте з джерел 24 каналу відомо, що проект, за яким планують з'єднати Старокримське й Павлопільське водосховища, реалізують щонайменше через сім років. А води може не бути вже зараз.

      Мінська група може змусити окупантів платити за воду й припинити будь-які спекуляції на цій темі. Тим часом, на українській території, латають кожну дірочку після обстрілів, аби постачати питну воду в регіон.

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      Автор: Марина Молька, Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Новини Маріуполя Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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