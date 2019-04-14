Донбасс может остаться без воды: детали

Из-за российской агрессии миллионы жителей Донбасса лишены качественной воды, а за питьевой уже несколько лет выстраиваются огромные очереди.

Почему Донбасс может остаться без воды

Тех, кто живет на подконтрольной Украине территории и тех, кто за линией разграничения, обслуживает одна компания – "Вода Донбасса".

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Если отрезать от воды Донецк, не получат ее и жители Мариуполя, Краматорска и других украинских городов. Ведь насосные станции – в Украине, а администрация предприятия – в Донецке.



Насосные станции на Донбассе

Именно этим пользуются в так называемой "ДНР". Там решили присвоить воду Донбасса себе и заявили о "национализации" компании: хотят контролировать водоканалы, которые собирают деньги с населения.

Подразделения, которые будут находиться под оккупационной администрацией, будут собирать средства с населения и вообще не будут рассчитываться за воду,

– отметил Евгений Вилинский, заместитель главы Донецкой облгосадминистрации.

Компания, у которой и так почти три миллиарда гривен долгов, остановит работу. Не платят, в основном, жители оккупированной территории. И это, учитывая разницу в тарифах: с начала войны в Украине они росли несколько раз, на захваченной территории – ни одного. Чтобы спасти людей, на погашение задолженности в прошлом году Украина направила 1,8 миллиарда гривен.

Из-за повреждения водопровода во время обстрелов без воды остались Торецк, Угледар, Часов Яр и Волноваха. Если насосные станции отключат за долги, под угрозой – жизнь почти 2,5 миллиона жителей Донетчины. Ситуацию осложняет кадровая катастрофа. Сотрудники компании массово увольняются, ведь средств на выплату заработных плат нет.



Немало сел и городков остались без воды из-за повреждения водопровода

Можно ли решить проблему с водоснабжением

Тем временем в полумиллионном Мариуполе размышляют, где взять воду. Пресс-секретарь Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко объяснила, что город сможет продержаться шесть месяцев, но на крайне плохой воде.

Мариуполь могут переключить на Старокрымское водохранилище, но там очень плохое качество. Каким образом сейчас выходят из ситуации: к старокрымской примешивают воду из Северского Донца, из канала,

– объяснила она.

Помочь Мариуполю решили французы. Они направят 64 миллиона евро кредитных средств на модернизацию системы водообеспечения города.

"Что касается строительства фильтровальной станции – мы достигли положительных результатов в переговорах с международными партнерами. Такая станция позволит Мариуполю иметь резервное водообеспечение. Срок реализации проекта, по нашим оценкам, должен составлять три года", – прокомментировал Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Однако из источников 24 канала известно, что проект, по которому планируют соединить Старокрымское и Павлопольское водохранилища, реализуют минимум через семь лет. А воды может не быть уже сейчас.

Минская группа может заставить оккупантов платить за воду и прекратить любые спекуляции на этой теме. Тем временем, на украинской территории, латают каждую дырочку после обстрелов, чтобы поставлять питьевую воду в регион.