На шахте в Донецкой области произошел обвал: погиб горняк, еще двое – ранены

На шахте в Донецкой области произошел обвал. В результате инцидента от тяжелых травм на месте погиб 27-летний горняк. Еще двое – ранены.

Трагедия произошла утром 13 апреля. Горняки в шахте выполняли работы по цементации купольной части сопряжения вентиляционного ствола и ходка чистки зумпфа.

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Что такое зумпф?Это – часть шахтного ствола, отстойник для рудничных вод.

Во время перемещения перекрытия, произошел перекос, через который горняки впали в зумпфовую часть вентиляционного ствола. Об этом информируют в прокуратуре Донецкой области.

В результате падения 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжкие телесные повреждения, а 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте,

– говорится в сообщении.

Прокуратура продолжает досудебное расследование по этому факту и устанавливает обстоятельства происшествия.