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      На шахте в Донецкой области произошел обвал: погиб горняк, еще двое – ранены

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      В шахте Донецкой области произошел обвал, погиб горняк
      В шахте Донецкой области произошел обвал, погиб горняк / Иллюстративное фото

      На шахте в Донецкой области произошел обвал. В результате инцидента от тяжелых травм на месте погиб 27-летний горняк. Еще двое – ранены.

      Трагедия произошла утром 13 апреля. Горняки в шахте выполняли работы по цементации купольной части сопряжения вентиляционного ствола и ходка чистки зумпфа.

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      Что такое зумпф?Это – часть шахтного ствола, отстойник для рудничных вод.

      Во время перемещения перекрытия, произошел перекос, через который горняки впали в зумпфовую часть вентиляционного ствола. Об этом информируют в прокуратуре Донецкой области.

      В результате падения 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжкие телесные повреждения, а 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте,
      – говорится в сообщении.

      Прокуратура продолжает досудебное расследование по этому факту и устанавливает обстоятельства происшествия.

       

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      Теги: Новости Донецка Новости Украины Жертвы Шахтер Аварии на шахтах
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