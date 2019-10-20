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      80 тисяч жителів на Луганщині залишились без води: чому так сталось

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      Рятувальники підвозять місцевим жителям питну воду
      Рятувальники підвозять місцевим жителям питну воду / lisichansk.com.ua

      Майже 80 тисяч мешканців центральної та південної частини Лисичанська, Привілля та Новодружеська, що на Луганщині залишились без централізованого водопостачання з 18 жовтня.

      У пресслужбі Лисичансьководоканалу кажуть, що борги за електрику у цьому регіоні склали понад 167 мільйонів ​​гривень станом на 1 січня 2019 року.

      Важливо: Донбас може залишитися без води: деталі

      Відзначимо, що з жовтня Лисичансьководоканал повідомляв про отримання попередження від ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" про припинення поставок електроенергії з 09:00 18 жовтня.


      Документ Лисичансьководоканал про отримання попередження через борги / lisvoda.com.ua

      Протягом доби, 19 жовтня, рятувальники півдезли місцевому населенню і на об'єкти інфраструктури 140 м3 технічної води. 

      Чому Донбас може залишитися без води

      Тих, хто живе на підконтрольній Україні території й тих, хто за лінією розмежування, обслуговує одна компанія – "Вода Донбасу". Якщо відрізати від води Донецьк, не отримають її й жителі Маріуполя, Краматорська та інших українських міст. Адже насосні станції – в Україні, а адміністрація підприємства – в Донецьку. 

      Саме цим користуються у так званій "ДНР". Там вирішили присвоїти воду Донбасу собі і заявили про "націоналізацію" компанії: хочуть контролювати водоканали, які збирають гроші з населення.

      Компанія, яка й так має майже три мільярди гривень боргів, зупинить роботу. Не платять, здебільшого, жителі окупованої території. І це, зважаючи на різницю у тарифах: з початку війни в Україні вони зростали кілька разів, на захопленій території – жодного. Аби врятувати людей, на погашення заборгованості торік Україна спрямувала 1,8 мільярда гривень.

      Через пошкодження водогону під час обстрілів без води залишилися Торецьк, Вугледар, Часів Яр та Волноваха. Якщо насосні станції відключать через борги, під загрозою – життя майже 2,5 мільйона жителів Донеччини. Ситуацію ускладнює кадрова катастрофа. Працівники компанії масово звільняються, адже коштів на виплату заробітних плат немає.

      Читайте також: Політичні ігри: проросійські окупанти залишать Донеччину без води

      Чи можна розв'язати проблему з водопостачанням

      Тим часом у півмільйонному Маріуполі роздумують на, де взяти воду. Речниця Донецької військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігнатченко пояснила, що місто зможе протриматися шість місяців, але на вкрай поганій воді.

      Допомогти Маріуполю вирішили французи. Вони спрямують 64 мільйони євро кредитних коштів на модернізацію системи водозабезпечення міста.

      Проте з джерел 24 каналу відомо, що проект, за яким планують з'єднати Старокримське й Павлопільське водосховища, реалізують щонайменше через сім років. А води може не бути вже зараз.

      Мінська група може змусити окупантів платити за воду й припинити будь-які спекуляції на цій темі. Тим часом, на українській території, латають кожну дірочку після обстрілів, аби постачати питну воду в регіон.

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Луганська Лисичанськ Електроенергія
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