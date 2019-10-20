12:15
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      80 тысяч жителей на Луганщине остались без воды: почему так случилось

      76 Читати новину українською
      Спасатели подвозят местным жителям питьевую воду
      Спасатели подвозят местным жителям питьевую воду / lisichansk.com.ua

      Почти 80 тысяч жителей центральной и южной части Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области остались без централизованного водоснабжения с 18 октября.

      В пресс-службе Лисичансководоканала говорят, что долги за электричество в этом регионе составили более 167 миллионов гривен по состоянию на 1 января 2019 года.

      Важно: Донбасс может остаться без воды: детали

      Отметим, что с октября Лисичансководоканал сообщал о получении уведомления от ООО "Луганское энергетическое объединение" о прекращении поставок электроэнергии с 09:00 18 октября.


      Документ Лисичансководоканала о получении предупреждения из-за долгов / lisvoda.com.ua

      В течение суток, 19 октября, спасатели привезли местному населению и на объекты инфраструктуры 140 м3 технической воды.

      Почему Донбасс может остаться без воды

      Тех, кто живет на подконтрольной Украине территории, и тех, кто за линией разграничения, обслуживает одна компания – "Вода Донбасса". Если отрезать от воды Донецк, не получат ее и жители Мариуполя, Краматорска и других украинских городов. Ведь насосные станции – в Украине, а администрация предприятия – в Донецке.

      Именно этим пользуются в так называемой "ДНР". Там решили присвоить воду Донбасса себе и заявили о "национализации" компании: хотят контролировать водоканалы, которые собирают деньги с населения.

      Компания, которая и так имеет почти три миллиарда гривен долгов, остановит работу. Не платят в основном жители оккупированной территории. И это учитывая разницу в тарифах: с начала войны в Украине они росли несколько раз, на захваченной территории – ни одного. Чтобы спасти людей, на погашение задолженности в прошлом году Украина направила 1,8 миллиарда гривен.

      Из-за повреждения водопровода во время обстрелов без воды остались Торецк, Угледар, Часов Яр и Волноваха. Если насосные станции отключат за долги, под угрозой – жизнь почти 2,5 миллиона жителей Донетчины. Ситуацию осложняет кадровая катастрофа. Сотрудники компании массово увольняются, ведь средств на выплату заработных плат нет.

      Читайте также: Политические игры: пророссийские оккупанты покинут Донецкую область без воды

      Можно ли решить проблему с водоснабжением

      Тем временем в полумиллионном Мариуполе размышляют, где взять воду. Пресс-секретарь Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко объяснила, что город сможет продержаться шесть месяцев, но на крайне плохой воде.

      Помочь Мариуполю решили французы. Они направят 64 миллиона евро кредитных средств на модернизацию системы водообеспечения города.

      Однако из источников 24 канала известно, что проект, по которому планируют соединить Старокрымское и Павлопольское водохранилища, реализуют минимум через семь лет. А воды может не быть уже сейчас.

      Минская группа может заставить оккупантов платить за воду и прекратить любые спекуляции на этой теме. Тем временем, на украинской территории латают каждую дырочку после обстрелов, чтобы поставлять питьевую воду в регион.

       

      blog_ava
      Почему не будет нового майдана: версия политолога
      сегодня
      787
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Электроэнергия Лисичанск Новости Луганска
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      сегодня , 12:01 Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      Анастасія Григорова 36
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      сегодня , 09:03 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 323
      "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      сегодня , 09:01 "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      Злой Одессит 1488
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 октября , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1250
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      19 октября , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 301
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук