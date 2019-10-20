80 тысяч жителей на Луганщине остались без воды: почему так случилось

Почти 80 тысяч жителей центральной и южной части Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области остались без централизованного водоснабжения с 18 октября.

В пресс-службе Лисичансководоканала говорят, что долги за электричество в этом регионе составили более 167 миллионов гривен по состоянию на 1 января 2019 года.

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Отметим, что с октября Лисичансководоканал сообщал о получении уведомления от ООО "Луганское энергетическое объединение" о прекращении поставок электроэнергии с 09:00 18 октября.



Документ Лисичансководоканала о получении предупреждения из-за долгов / lisvoda.com.ua

В течение суток, 19 октября, спасатели привезли местному населению и на объекты инфраструктуры 140 м3 технической воды.

Почему Донбасс может остаться без воды

Тех, кто живет на подконтрольной Украине территории, и тех, кто за линией разграничения, обслуживает одна компания – "Вода Донбасса". Если отрезать от воды Донецк, не получат ее и жители Мариуполя, Краматорска и других украинских городов. Ведь насосные станции – в Украине, а администрация предприятия – в Донецке.

Именно этим пользуются в так называемой "ДНР". Там решили присвоить воду Донбасса себе и заявили о "национализации" компании: хотят контролировать водоканалы, которые собирают деньги с населения.

Компания, которая и так имеет почти три миллиарда гривен долгов, остановит работу. Не платят в основном жители оккупированной территории. И это учитывая разницу в тарифах: с начала войны в Украине они росли несколько раз, на захваченной территории – ни одного. Чтобы спасти людей, на погашение задолженности в прошлом году Украина направила 1,8 миллиарда гривен.

Из-за повреждения водопровода во время обстрелов без воды остались Торецк, Угледар, Часов Яр и Волноваха. Если насосные станции отключат за долги, под угрозой – жизнь почти 2,5 миллиона жителей Донетчины. Ситуацию осложняет кадровая катастрофа. Сотрудники компании массово увольняются, ведь средств на выплату заработных плат нет.

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Можно ли решить проблему с водоснабжением

Тем временем в полумиллионном Мариуполе размышляют, где взять воду. Пресс-секретарь Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко объяснила, что город сможет продержаться шесть месяцев, но на крайне плохой воде.

Помочь Мариуполю решили французы. Они направят 64 миллиона евро кредитных средств на модернизацию системы водообеспечения города.

Однако из источников 24 канала известно, что проект, по которому планируют соединить Старокрымское и Павлопольское водохранилища, реализуют минимум через семь лет. А воды может не быть уже сейчас.

Минская группа может заставить оккупантов платить за воду и прекратить любые спекуляции на этой теме. Тем временем, на украинской территории латают каждую дырочку после обстрелов, чтобы поставлять питьевую воду в регион.