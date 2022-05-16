Взрывы в Николаеве и прогноз краха России: основное за 82 день войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 82 дня. 16 мая мы еще на один день приблизились к победе.

Ведь Вооруженные Силы Украины активно ликвидируют российских оккупантов. О главных событиях на фронте и ходе войны читайте в материале 24 канала.

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05:36 Городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что под утро 16 мая в городе были слышны взрывы. Это произошло в момент, когда звучала воздушная тревога. Людей просили не покидать свои укрытия, пока не будет отбоя.

05:28 Президент Финляндии Саули Ниинисте поговорил с Владимиром Путиным и проинформировал диктатора, что его страна будет вступать в НАТО. По его словам, реакция Путина во время разговора была на удивление спокойной.

03:50 Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Россию ждет крах. Войска страны-оккупанта не дойдут до границ Луганской и Донецкой областей, ведь им не хватит силы и средств. Зато Украина вернет всю территорию.

01:31 Жители столичного района Оболонь в начале суток 16 мая услышали звуки похожие на взрывы. Воздушной тревоги в городе в этот момент не было. Местных просили быть осторожными.