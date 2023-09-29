Символ массового уничтожения: в Украине почтили память тысяч евреев, расстрелянных в Бабьем Яру

В истории Украины немало трагических страниц. Расстрел евреев в Бабьем Яру 82 года назад – один из них.

В 1941 году 29-30 сентября в оккупированном нацистами Киеве был произведен первый массовый расстрел безоружного гражданского населения. Как в Украине чтят их память на 82 годовщину трагедии – читайте в материале 24 Канала.

Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику

Зеленский с раввинами почтили жертв Бабьего Яра. Глава государства установил лампадку к памятному знаку "Менора" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Вместе с президентом память расстрелянных евреев почтили: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Праведник народов мира Василий Назаренко, родственники и потомки жертв Бабьего Яра, Праведников, бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, раввины.

Представители иудейских религиозных организаций прочли поминальную молитву.

Владимир Зеленский отметил героизм праведников народов мира.

Очень важно всегда помнить историю, не забывать. Потому что "Никогда снова!" – это не пустые слова,

– подчеркнул он.

От имени Президента также установлены корзины цветов к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и к памятникам украинской писательницы Елене Телизе и расстрелянным нацистами ромам.

Зеленский почтил память расстрелянных евреев / Фото Офиса Президента

Украинские чиновники тоже не забыли о годовщине

Министерство иностранных дел Украины в День памяти жертв Бабьего Яра призывало мир не допустить повторения подобных катастроф, ведь мир снова является свидетелем последствий распространения тоталитарной идеологии.

"Зверства тогда и сейчас совершались разными режимами и преступниками, но в их основе – одинаковая ненависть ко всему человеческому", – подчеркнули в ведомстве.

Что известно о трагедии в Бабьем Яру 27 – 28 сентября 1941 года на стенах домов, заборах и столбах появились объявления с текстом на украинском, русском и немецком языках с призывами прийти к 8 часам утра на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц. Взять с собой нужно было документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и т.д.



Если бы кто-нибудь из евреев не выполнил бы это распоряжение и был бы найден в другом месте, его бы расстреляли. В конце улицы Мельникова в назначенное время, возле противотанкового рва, огороженного "ежами", была поставлена "застава", за которой развернута производная канцелярия. По очереди от толпы отделяли 30 – 40 человек и под конвоем вели "регистрироваться". У людей отнимали все документы и ценности. Документы в спешке бросали в мешки, а то и прямо на землю, где они лежали толстым слоем.



Затем евреев заставляли раздеваться и через проходы в насыпи выводили к краю оврага, на противоположной стороне которого на специально оборудованной деревянной платформе сидел пулеметчик. Под безжалостный огонь пулемета полицаи загоняли палками растерянных, голых, совершенно обескураженных людей, не давая им опомниться, и расстреливали.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук написал, что расстрел евреев был ужасным сознательным преступлением, уничтожением людей по национальному признаку.

"Все эти годы мир помнил страшную страницу истории с пониманием, что зло больше никогда снова не возродится. К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями того, как российские террористы прибегают к массовым расстрелам, массовым пыткам и захоронениям", – заявил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что 82 года назад Киев стал местом страшной трагедии. По его словам, урочище Бабьего Яра превратили в смертный самосуд, в котором в течение двух лет оккупации убили около 100 тысяч мирных людей разных национальностей.

Бабий Яр стал для мира трагическим символом Холокоста,

– заявил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что эти ужасные преступления не имеют срока давности, а преступники должны предстать перед справедливым судом. По его словам, только так это сделает невозможным подобные геноциды сегодня.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец написал, что трагедия Бабьего Яра является напоминанием о необходимости сохранения мира.

Эта трагедия – следствие человеческой интолерантности и жестокости. Воспоминание об этой странице истории служит нам упоминанием о важности уважения к человеку, независимо от его происхождения, вероисповедания или убеждений. Кроме того, трагедия Бабьего Яра напоминает нам о необходимости сохранения мира, которой так часто пренебрегают. страны-агрессоры, подвергая невероятной жестокости невинных людей", – отметил омбудсмен.

Реакция КГВА

Глава КГВА Сергей Попко написал, что трагедия в Бабьем Яру – самый известный в Украине символ Холокоста. По его словам, Бабий Яр – олицетворение нацистской политики массового уничтожения населения.

А сегодня на Бабий Яр падают обломки ракет, посланных московским режимом на мирных украинцев. В оккупированных украинских городах происходят массовые казни, убийства с особой жестокостью, физическая и моральная пытка, сжигание тел с целью скрыть свои преступления, похищение и вывоз людей, в частности детей,

– написал он.

Он подчеркнул, что мир должен помнить – мир и безопасность возможны только после полного обезвреживания агрессора и привлечения виновных к ответственности, как в свое время были наказаны нацистские преступники, ведь безнаказанное зло расползется дальше.

Путин манипулирует темой Холокоста