Операция по освобождению защитников Мариуполя, взрывы во Львовской области: основное за 83 день войны

Украинское войско уже 83 дня противостоит российской армии. Наши воины показали всему миру мужество и несокрушимость украинского народа.

24 канал собрал основные события 83 дня войны в Украине. Больше – читайте дальше.

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01:50 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что во Львовской области работала ПВО.

Чиновник объяснил, что Россия снова обстреляла объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.

Добавил, что больше информации сообщит с утра и призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

01:32 Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет. Он поблагодарил тех, кто бережет наше небо, а также призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, пообещал сообщить о последствиях атаки российских врагов утром 17 мая.

00:47 Во Львове во время воздушной тревоги раздались несколько взрывов. Андрей Садовый подтвердил эту информацию и призвал людей находиться в укрытиях.

00:25 В Генеральном штабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" поставленную боевую задачу выполнил.

Высшее военное командование приказало командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава.

00:17 Владимир Зеленский в ночь на 17 марта обнародовал обращение к украинцам. Основные тезисы президента:

операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени;

нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени; основной мишенью для российских оккупантов до сих пор является Северодонецк и другие города Донбасса;

власти работают над согласованием с ЕС 6 пакета санкций против России;

наградил 201 военнослужащего Вооруженных Сил Украины;

звание Герой Украины присвоил старшему лейтенанту Кириллу Агасиеву – командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады, а также посмертно подполковнику Вячеславу Ерку – командиру авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации.

Обращение Зеленского за 17 мая: смотрите видео

00:11 Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что вчера, 16 мая, начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. В частности:

в медицинское учреждение в Новоазовске на оккупированной территории эвакуировали 53 тяжелораненых. Им должны оказать медицинскую помощь;

еще 211 человек через гуманитарный коридор доставили в Оленевку.

Впоследствии их обменяют и вернут домой. Что касается защитников, которые до сих пор на "Азовстали", то власти совместными усилиями проводят мероприятия по их спасению.

Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя,

– подчеркнула Маляр.

Анна Маляр об операции по эвакуации защитников Азовстали: смотрите видео

Анна Маляр объяснила, что благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.