84% украинцев верят в глобальное изменение климата – опрос

В конце 2019 года подавляющее большинство граждан Украины считает, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживается лишь 9% опрошенных.

В то же время, украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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Вместе с тем, обеспокоенных проблемой глобального изменения климата украинцы несколько меньше: 60% жителей страны эта проблема беспокоит, тогда как 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства нет.



Чи вірять українці у глобальну зміну клімату / інфографіка Research & Branding Group

Беспокоятся ли украинцы из-за глобального изменения климата / инфографика Research & Branding Group

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью. Максимальная погрешность выборки – 2,4%.

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Экологи уверяют, что глобальное потепление – это не просто слова или "озабоченность" международного сообщества. Его последствия мы чувствуем уже сейчас. Об этом говорят даже самые молодые. Говорится о Грете Тунберг, которая недавно стала человеком года по версии журнала ТІМЕ.

Кто такая Грета Тунберг

Грета Тунберг – 16-летняя шведская школьница, которая активно выступает за остановку глобального потепления, а также против изменений климата. Первые инициативные акции протеста девушка начала в Стокгольме. Ее протесты приобрели популярность в социальных сетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.

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