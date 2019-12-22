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      84% украинцев верят в глобальное изменение климата – опрос

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      Украинцы верят в глобальное изменение климата / EPA

      В конце 2019 года подавляющее большинство граждан Украины считает, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживается лишь 9% опрошенных.

      В то же время, украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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      Вместе с тем, обеспокоенных проблемой глобального изменения климата украинцы несколько меньше: 60% жителей страны эта проблема беспокоит, тогда как 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства нет.


      Чи вірять українці у глобальну зміну клімату / інфографіка Research & Branding Group

      Беспокоятся ли украинцы из-за глобального изменения климата / инфографика Research & Branding Group

      Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью. Максимальная погрешность выборки – 2,4%.

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      Экологи уверяют, что глобальное потепление – это не просто слова или "озабоченность" международного сообщества. Его последствия мы чувствуем уже сейчас. Об этом говорят даже самые молодые. Говорится о Грете Тунберг, которая недавно стала человеком года по версии журнала ТІМЕ.

      Кто такая Грета Тунберг

      Грета Тунберг – 16-летняя шведская школьница, которая активно выступает за остановку глобального потепления, а также против изменений климата. Первые инициативные акции протеста девушка начала в Стокгольме. Ее протесты приобрели популярность в социальных сетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Экология климат Глобальное потепление
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