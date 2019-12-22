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      84% українців вірять у глобальну зміну клімату – опитування

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      Українці вірять у глобальну зміну клімату / EPA

      Наприкінці 2019 року переважна більшість громадян України вважає, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримується лише 9% опитаних.

      Водночас, українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

      До теми: Чому в Україні аномально тепла зима

      Водночас, стурбовані проблемою глобальної зміни клімату українці дещо менше: 60% жителів країни ця проблема турбує, тоді як 33% респондентів вважають, що приводів для занепокоєння немає.


      Чи вірять українці у глобальну зміну клімату / інфографіка Research & Branding Group


      Чи турбуються українці через глобальну зміну клімату / інфографіка Research & Branding Group

      Опитування проводилося у період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування – особисте інтерв'ю. Максимальна похибка вибірки – 2,4%.

      Це цікаво: Через зміни клімату світом шириться вірус, який вбив понад 20 тисяч тварин

      Екологи запевняють, що глобальне потепління – це не просто слова чи "стурбованість" міжнародної спільноти. Його наслідки ми відчуваємо вже зараз. Про це говорять навіть наймолодші. Мовиться про Грету Тунберг, яка нещодавно стала людиною року за версією журналу ТІМЕ.

      Хто така Грета Тунберг

      Грета Тунберг – 16-річна шведська школярка, яка активно виступає за зупинку глобального потепління, а також проти змін клімату. Перші ініціативні акції протесту дівчина розпочала у Стокгольмі. Її протести набули популярності у соціальних мережах, а згодом їх підтримали школярі в інших країнах світу.

      Як нас вбиває глобальне потепління: тривожні графіки

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України клімат Екологія Глобальне потепління
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