85 часов обороны – запугать украинцев напрасно: Резников и Зеленский сделали общую фотографию
Источник:Министерство обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и Министр обороны Алексей Резников опубликовали общее фото. Они напомнили, что послезавтра уже весна, а Украина непременно победит.
Минобороны опубликовали фото, на котором Зеленский и Резников улыбаются, обнявшись. Они посоветовали врагу уйти "в известном направлении".
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Сломать наших защитников и защитниц – не получится. Заставить нас сдать столицу – тем более. Необычайно тяжелые часы. Но они пройдут. Послезавтра – уже весна. Украина – победит. Уже побеждает!
– заявили в Минобороны.
Текст публикации:
"85 часов обороны.
Запугать украинцев – бесполезно.
Сломать наших защитников и защитниц – не получится.
Заставить нас сдать столицу – тем более.
Чрезвычайно тяжелые часы. Но они пройдут.
Послезавтра – уже весна.
Украина – победит. Уже побеждает
Враг, который пришел на нашу землю – пойдет в известном направлении.
Поэтому мы советуем оккупантам идти домой. Пока не поздно.
Держим строй!"
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