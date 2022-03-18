85 тысяч детей зарегистрировались на онлайн-обучение во Львове

Львов принимает много беженцев, которые эвакуируются из своих обстрелянных врагом городов. Кто-то отправляется дальше в соседние страны, кто-то же остается в самом городе. В том числе и дети.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что детям, которые прибыли во Львов из других регионов и которые временно проживают в помещениях школ, организуют обучение в режиме онлайн, передает 24 канал.

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Около 85 тысяч детей уже зарегистрировались на онлайн-обучение. Около 2 тысяч – это дети, которые приехали в город из других частей нашей страны,

– сообщил Садовый.

В то же время садики пока открывать в городе не планируют.

Садовый об образовании: смотрите видео