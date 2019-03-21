87 тысяч объектов недвижимости Великобритании принадлежат анонимам: почему так

В Англии и Уэльсе обнаружили десятки тысяч объектов недвижимости, которые записаны на анонимные компании, зарегистрированные в оффшорных зонах.

Общая стоимость этой недвижимости может составлять до 100 миллиардов фунтов стерлингов. Такие данные исследования обнародовала неправительственная организация Global Witness.

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Кому на самом деле принадлежит анонимная недвижимость? 40% объектов этой недвижимости расположены в Лондоне. В частности, в историческом районе британской столицы Вестминстере насчитали не менее 10 тысяч объектов такой недвижимости.

В Global Witness делают вывод, что недвижимое имущество в Великобритании является одним из любимых инструментов для коррупционеров со всего мира для отмывания украденных денег. В общем примерно 2% недвижимости Лондона принадлежит анонимным компаниям.

Данные расследований передали комитету парламента Великобритании. Тот, в свою очередь, готовит законопроект, который должен заставить компании, зарегистрированные за рубежом, публично регистрировать свое бенефициарное право собственности в Регистрационной палате королевства.

Такая система должна обнародовать имена анонимных владельцев британской недвижимости, а те из них, кто замешаны в отмывании денег будут привлечены к уголовной ответственности и оштрафованы.

Готовый законопроект правительство Великобритании обещает представить к лету 2019 года.

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Журналисты программы "Схемы" показывали сверхдорогую недвижимость украинских олигархов в Великобритании.

Смотрите видео о недвижимости украинских богачей в Лондоне: