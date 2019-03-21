15:02
21 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского
      Вєсті.UA
      19:44, 20 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      87 тысяч объектов недвижимости Великобритании принадлежат анонимам: почему так

      18 Читати новину українською
      2% недвижимости Лондона принадлежит анонимам
      2% недвижимости Лондона принадлежит анонимам / Getty images

      В Англии и Уэльсе обнаружили десятки тысяч объектов недвижимости, которые записаны на анонимные компании, зарегистрированные в оффшорных зонах.

      Общая стоимость этой недвижимости может составлять до 100 миллиардов фунтов стерлингов. Такие данные исследования обнародовала неправительственная организация Global Witness.

      Смотрите также: Журналисты обнаружили в Испании элитную недвижимость судьи времен Януковича

      Кому на самом деле принадлежит анонимная недвижимость? 40% объектов этой недвижимости расположены в Лондоне. В частности, в историческом районе британской столицы Вестминстере насчитали не менее 10 тысяч объектов такой недвижимости.

      В Global Witness делают вывод, что недвижимое имущество в Великобритании является одним из любимых инструментов для коррупционеров со всего мира для отмывания украденных денег. В общем примерно 2% недвижимости Лондона принадлежит анонимным компаниям.

      Данные расследований передали комитету парламента Великобритании. Тот, в свою очередь, готовит законопроект, который должен заставить компании, зарегистрированные за рубежом, публично регистрировать свое бенефициарное право собственности в Регистрационной палате королевства.

      Такая система должна обнародовать имена анонимных владельцев британской недвижимости, а те из них, кто замешаны в отмывании денег будут привлечены к уголовной ответственности и оштрафованы.

      Готовый законопроект правительство Великобритании обещает представить к лету 2019 года.

      Читайте также: Суд Англии арестовал элитные имения Фирташа

      Журналисты программы "Схемы" показывали сверхдорогую недвижимость украинских олигархов в Великобритании.

      Смотрите видео о недвижимости украинских богачей в Лондоне:


      смотрите также
      •  
      blog_ava
      21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1496
      Теги: Новости политики Расследования Новости недвижимости мира Лондон Великобритания Елитная недвижемость Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать
      сегодня , 15:00 Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать
      Дмитро Снєгирьов 21
      Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      сегодня , 14:30 Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      Яніна Ткачук 408
      Европейское протрезвления: Кремль объявыл эту войну не Украине, а Западу
      сегодня , 14:29 Европейское протрезвления: Кремль объявыл эту войну не Украине, а Западу
      Павло Казарін 290
      Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать
      сегодня , 14:01 Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать
      Яніна Ткачук 182
      Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
      сегодня , 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
      Оксана Вербіцька 96
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
       9 марта , 10:45
      Дом в подарок: что предлагают за переезд в итальянскую деревню
       8 марта , 19:10
      Три фактора, почему недвижимость стоит купить именно сейчас
       15 февраля , 14:27
      Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать
       сегодня , 14:01
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук