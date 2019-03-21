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      87 тисяч об'єктів нерухомості Великобританії належать анонімам: чому так

      44 Читать новость на русском
      2% нерухомості Лондона належить анонімам
      2% нерухомості Лондона належить анонімам / Getty images

      В Англії та Уельсі виявили десятки тисяч об'єктів нерухомості, які записані на анонімні компанії, що зареєстровані в офшорних зонах.

      Загальна вартість цієї нерухомості може становити до 100 мільярдів фунтів стерлінгів. Такі дані дослідження оприлюднила неурядова організація Global Witness.

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      Кому насправді належить анонімна нерухомість? 40% об'єктів цієї нерухомості розташовані в Лондоні. Зокрема, в історичному районі британської столиці Вестмінстері нарахували щонайменше 10 тисяч об'єктів такої нерухомості.

      У Global Witness роблять висновок, що нерухоме майно у Великобританії є одним з улюблених інструментів для корупціонерів зі всього світу для відмивання вкрадених грошей. Загалом приблизно 2% нерухомості Лондона належить анонімним компаніям.

      Дані розслідувань передали комітету парламенту Великобританії. Той, у свою чергу, готує законопроект, який має змусити компанії, зареєстровані за кордоном, публічно реєструвати своє бенефіціарне право власності у Реєстраційній палаті королівства.

      Така система мала б оприлюднити імена анонімних власників британської нерухомості, а ті, з них, які замішані у відмиванні грошей будуть притягнуті до кримінальної відповідальності та оштрафовані.

      Готовий законопроект уряд Великобританії обіцяє представити до літа 2019.

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      Журналісти програми "Схеми" показували наддорогу нерухомість українських олігархів у Великобританії.

      Дивіться відео про нерухомість українських багатіїв у Лондоні:

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      Теги: Новини політики Елітна нерухомість Великобританія Лондон Новини нерухомості світу Розслідування Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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