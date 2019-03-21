87 тисяч об'єктів нерухомості Великобританії належать анонімам: чому так
В Англії та Уельсі виявили десятки тисяч об'єктів нерухомості, які записані на анонімні компанії, що зареєстровані в офшорних зонах.
Загальна вартість цієї нерухомості може становити до 100 мільярдів фунтів стерлінгів. Такі дані дослідження оприлюднила неурядова організація Global Witness.
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Кому насправді належить анонімна нерухомість? 40% об'єктів цієї нерухомості розташовані в Лондоні. Зокрема, в історичному районі британської столиці Вестмінстері нарахували щонайменше 10 тисяч об'єктів такої нерухомості.
У Global Witness роблять висновок, що нерухоме майно у Великобританії є одним з улюблених інструментів для корупціонерів зі всього світу для відмивання вкрадених грошей. Загалом приблизно 2% нерухомості Лондона належить анонімним компаніям.
Дані розслідувань передали комітету парламенту Великобританії. Той, у свою чергу, готує законопроект, який має змусити компанії, зареєстровані за кордоном, публічно реєструвати своє бенефіціарне право власності у Реєстраційній палаті королівства.
Така система мала б оприлюднити імена анонімних власників британської нерухомості, а ті, з них, які замішані у відмиванні грошей будуть притягнуті до кримінальної відповідальності та оштрафовані.
Готовий законопроект уряд Великобританії обіцяє представити до літа 2019.
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Дивіться відео про нерухомість українських багатіїв у Лондоні:
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