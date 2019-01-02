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      8 января – выходной: в одном из городов Украины продолжили празднование Рождества

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      В Ивано-Франковске 8 января сделали выходным
      В Ивано-Франковске 8 января сделали выходным / Фото из открытых источников

      В Ивано-Франковске второй день рождественских праздников, 8 января, будет выходным в этом году. В то же время, организациям отработать этот рабочий день рекомендуют в субботу, 5 января.

      Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

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      "На Рождество, 8 января, будем отдыхать. Такое решение приняли на местном уровне и рекомендовать организациям отработать этот рабочий день в субботу, 5 января", – отметил он.

      По словам чиновника, Рождество надо праздновать и проводить его с семьей, а не на работе.

      Если Киев не хочет отмечать Рождество, то не значит, что и мы в праздник должны идти до работы. Рождество – это время, которое следует провести с семьями, пойти в церковь! А поработаем в другой день,
      – добавил Марцинкив.

      Отметим, в Украине официальным выходным является 7 января – Рождество Христово, а 8 января, праздник Собора Пресвятой Богородицы Марии, является рабочим днем.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что самым любимым праздником для украинцев является Рождество, а дальше идут Пасха и Новый год. Кроме того, растет важность официальных государственных праздников.

      Теги: Новости Украины Новости политики Отдых Новости Ивано-Франковска Рождество
      Источник: 24 Канал
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