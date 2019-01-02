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      8 січня – вихідний: в одному з міст України продовжили святкування Різдва

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      В Івано-Франківську 8 січня зробили вихідним
      В Івано-Франківську 8 січня зробили вихідним / Фото з відкритих джерел

      В Івано-Франківську другий день різдвяних свят, 8 січня, буде вихідним цього року. У той же час, організаціям відпрацювати цей робочий день рекомендують в суботу, 5 січня.

      Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

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      "На Різдво, 8 січня, будемо відпочивати. Таке рішення прийняли на місцевому рівні й рекомендуватимемо організаціям відпрацювати цей робочий день в суботу, 5 січня", – зазначив він.

      За словами чиновника, Різдво треба святкувати і проводити його з сім'єю, а не на роботі.

      Якщо Київ не хоче відзначати Різдво, то не значить, що й ми в свято маємо йти до роботи. Різдво – то час, який слід провести з родинами, піти до церкви! А попрацюємо іншого дня,
      – додав Марцінків.

      Зазначимо, в Україні офіційним вихідним є 7 січня – Різдво Христове, а 8 січня, свято собору Пресвятої Богородиці Марії, є робочим днем.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що найулюбленішим святом для українців є Різдво, а далі йдуть Великдень та Новий рік. Окрім того, зростає важливість офіційних державних свят.

      Теги: Новини України Різдво Новини Івано-Франківська Відпочинок Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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