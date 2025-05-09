Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm.

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Россияне в Подмосковье запустили БПЛА

Некоторые россияне решили приобщиться к организации воздушной части парада на 9 мая и запустили самодельные дроны "где-то в Подмосковье".

В InformNapalm добавили, что видео было заявлено источником, как "Утреннее поздравление из Владимирской области России".

На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько человек в полевых условиях поднимают в небо самодельный беспилотник.

Передаем привет бункерному деду. С 9 мая! Россия будет свободной,

– говорит один из участников видео.

Россияне в Подмосковье запустили БпЛА: смотрите видео

Напомним, в Москве 9 мая прошел военный парад в Москве с участием диктатора Путина. Глава Кремля в своей речи заявил, что россияне якобы хранят память об "исторических, триумфальных событиях" Второй мировой войны. Говорил он также о "защите Родины" и "отстаивании своих национальных интересов" и "традиционных ценностей".