Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm.

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Росіяни в Підмосков'ї запустили БпЛА

Деякі росіяни вирішили долучитись до організації повітряної частини параду на 9 травня і запустили саморобні дрони "десь у Підмосков'ї".

В InformNapalm додали, що відео було заявлене джерелом, як "Ранкове привітання з Володимирської області Росії".

На опублікованих кадрах можна побачити, як кілька людей у польових умовах піднімають у небо саморобний безпілотник.

Передаємо привіт бункерному діду. З 9 травня! Росія буде вільною,

– каже один із учасників відео.

Росіяни в Підмосков'ї запустили БпЛА: дивіться відео

Нагадаємо, в Москві 9 травня пройшов військовий парад за участі диктатора Путіна. Очільник Кремля у своїй промові заявив, що росіяни нібито зберігають пам'ять про "історичні, тріумфальні події" Другої світової війни. Говорив він також про "захист Батьківщини" й "відстоювання своїх національних інтересів" і "традиційних цінностей".