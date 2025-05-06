Кремль готовит ряд пропагандистских мероприятий на Западе к 9 мая, – ГУР

Мотопробеги, "бессмертные полки", бумажные гвоздики – все это часть информационно-пропагандистских мероприятий, которые Кремль готовит на Западе. Они состоятся в столицах стран-партнеров Украины.

Россия активизирует пропагандистское давление по случаю "Дня победы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

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ГУР предупреждает о масштабной пропагандистской компании Кремля по случаю 9 мая

Государство-агрессор Россия активизирует сеть агентов влияния накануне так называемого "Дня победы" – в столицах многих государств мира Кремль планирует провести ряд информационно-пропагандистских мероприятий,

– предупредили в ГУР.

В чешской столице Праге 7-8 мая состоится митинг "За восстановление отношений с РФ" и акция "80-летие освобождения от фашизма. Мы не можем иметь мир".

"Организатор – антиправительственное пророссийское движение "Ne zakladnam CR". На 9 мая 2025 года представители указанной организации будут ходить по центральным улицам Праги с целью якобы "чествования жертв" Второй мировой войны. Ряд мероприятий по всей стране, направленных на глорификацию "красной армии", также запланировали чешские коммунисты", – говорят в ГУР.

В Софии (столице Болгарии) представители организации "Русский дом в Болгарии" 9 мая планируют провести пропагандистское мероприятие "Геогриевская ленточка".

6 мая в Брюсселе "Русский дом" начнет круглый стол "о борьбе, которую солидарно, совместно с народами России и других республик Советского союза вели против коречневой чумы ХХ века бельгийцы, голландцы и люксембуржцы".

В Лондоне московиты планируют театрализованное воспроизведение событий 1945 года. В Варшаве – акцию "стена памяти", которую организует тот же "Русский дом".

В Бухаресте посольство России организует возложение цветов неизвестному солдату, там прозвучат пропагандистские речи. Также в Румынии россияне пытаются привлечь широкую аудиторию, включая детей, к акции “Укрась свои окна символами победы”. В рамках этой информационной кампании в соцсетях распространяют советско-российские “победобесные” мотивы и символику.

В итальянской Вероне "Русский дом" планирует провести международный форум "память победителей".

В большинстве европейских стран 9 мая 2025 года также запланирована выгодная России акция “Европейский проект мира”,

– говорят в ГУР.

В Торонто, Монреале и других крупных городах Канады российские агенты влияния, оформлены как общественная организация "бессмертный полк", намерены провести:

автомобильные и мотоциклетные пробеги с советско-российской символикой;

тематические концерты;

мастер-классы по созданию бумажных букетов гвоздики;

трансляции советских тематических мультфильмов и фильмов;

принять участие в организованном телеканалом государства-агрессора "Россия 1" музыкальном "бессмертном полку".

Пропагандистские марши "бессмертный полк" запланированы в пригороде Вашингтона (США), Мюнхене (Германия), Торонто (Канада), Белграде (Сербия), Неаполе и Генуе (Италия) и других городах.

Россия фальсифицирует историю, искажает факты о Второй мировой войне, создает и эксплуатирует мифы о "победе над фашизмом" с целью оправдания преступной войны против Украины и распространения собственного злокачественного влияния в мире,

– напомнили в ГУР.