9 мая Россия будет маршировать на огромной могиле
Источник:телеграм Александра Невзорова
Расследование AP установило, что в результате российской бомбардировки драмтеатра в Мариуполе 16 марта погибли более 600 человек. В России это коряво опровергают.
Министерство лжи против правды
И опять предлагается выбор: кому верить? Косноязычному и невразумительному заявлению пресс-службы МО РФ или самому авторитетному мировому изданию Associated Press?
Читайте также Портал в ад: волонтер рассказала об эвакуации людей из Мариуполя
Пресс-служба Министерства Обороны России – это инструмент для генерации пропагандистской лжи, никакая «правда» в его задачи и не входит.
Associated уже лет сто занимается профессиональной доказательной журналистикой и имеет безупречную репутацию.
Пресс-служба, не утруждая себя поиском доказательств, фактами и экспертизами – бубнит, что театр обрушили сами на себя украинцы.
Associated Press доказательно и подробно описывает трагедию мучительной смерти 600 детей, женщин, стариков, инвалидов, погибших по вине путинской армии.
Мир знает правду
Понятно, что весь цивилизованный мир поверит агентству а не пресс-центру.
Мариупольский драмтеатр, несомненно, войдёт в историю военных преступлений и отвечать за него будет Россия.
Та самая, что собирается 9 мая победно маршировать на этой этой огромной могиле.
Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: