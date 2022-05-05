Міністерство брехні проти правди
І знову пропонується вибір: кому вірити? Плутаній і незрозумілій заяві пресслужби МО Росії чи найавторитетнішому світовому виданню Associated Press?
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Пресслужба Міністерства Оборони Росії – це інструмент для генерації пропагандистської брехні, жодна "правда" до його завдань і не входить.
Associated вже років сто займається професійною доказовою журналістикою та має бездоганну репутацію.
Пресслужба, не обтяжуючи себе пошуком доказів, фактами та експертизами, – бубонить, що театр обрушили самі на себе українці.
Associated Press доказово та докладно описує трагедію болісної смерті 600 дітей, жінок, людей похилого віку, інвалідів, які загинули з вини путінської армії.
Світ знає правду
Зрозуміло, що весь цивілізований світ повірить агенції, а не пресцентру.
Маріупольський драмтеатр, безперечно, увійде в історію воєнних злочинів і відповідатиме за нього Росія.
Та сама, що збирається 9 травня переможно маршувати на цій величезній могилі.
Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: