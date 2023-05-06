Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что пропагандистско-идеологически так сложилось, что для многих россиян этот день превратился чуть ли не в "самый большой праздник".
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"Им это вбивали в головы, многим это понравилось. И этот "неоимперский угар" они достаточно активно его использовали в своей жизни. Им нравилось об этих вещах говорить", – заявил он.
Будут вопросы
Политолог убежден, чтобы россияне на параде не увидели, например, демонстрацию некоего "могущества" и т.п., то это будет очень сильно отличаться от того, что реально происходит на фронте.
Если там появится какая-нибудь новая техника, поверьте, в российских пабликах зададут вопрос: "Почему этой техники нет на фронте?"
– рассказал Рейтерович.
Он отметил, что сейчас говорят о том, что оккупанты не смогут собрать большое количество техники просто из-за того, что ее нет. Однако если новой техники тоже не появится, или парад не будет очень массовым, то вопросы у населения тоже возникнут.
"Начнутся вопросы: "А почему этой техники мало? А куда делась другая техника?" – сказал он.
Игорь Рейтерович считает, как бы россияне ни пытались создать какую-нибудь красивую картинку, они уже до проведения этого парада информационно и пиарно проиграли.
Что россияне могут показать на параде к 9 мая: смотрите видео
"И как бы тот парад ни происходил, сколько бы они техники туда ни собрали, оно не приведет к тому эффекту, на который они надеются. А они надеются на своеобразный эффект "общественной мобилизации", – добавил он.
Речь также об эффекте "доверия к действующей власти" и, вероятно, лозунгов "можем повторить" и т.д.
"Но согласно открыто-закрытым социологическим опросам, которые проводят в России, очень многие граждане просто не пойдут в этом году смотреть этот парад. И даже не будут особо за ним следить", – подытожил политолог.
9 мая в стране-агрессоре
- В более чем двух десятках российских городов отменили парады. А в населенных пунктах, недалеко от фронта, заявили, что не будут проводить парады "по соображениям безопасности".
- Россияне истерят из-за "атаки" беспилотников на Кремль. В Институте изучения войны предполагают, что официальные власти страны-агрессора могут использовать это для того, чтобы отменить еще больше парадов к 9 мая.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает "провокации" от Украины к 9 мая. Мол, российские спецслужбы проводят "напряженную работу" и готовятся к "возможным диверсиям".