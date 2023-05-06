Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, що пропагандистсько-ідеологічно так склалося, що для багатьох росіян цей день перетворився ледь не на "найбільше свято".

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"Їм це вбивали в голови, багатьом це сподобалося. І оцей "неоімперський угар" вони достатньо активно його використовували у своєму житті. Їм подобалося про ці речі говорити", – заявив він.

Будуть питання

Політолог переконаний, щоби росіяни на параді не побачили, наприклад, демонстрацію якоїсь "могутності" тощо, то це буде дуже сильно відрізнятися від того, що реально відбувається на фронті.

Якщо там з'явиться якась нова техніка, повірте, в російських пабліках поставлять питання: "Чому цієї техніки немає на фронті?"

– розповів Рейтерович.

Він зауважив, що нині говорять про те, що окупанти не зможуть зібрати велику кількість техніки просто через те, що її немає. Однак, якщо нової техніки також не з'явиться, або парад не буде дуже масовий, то питання у населення теж виникнуть.

"Почнуться питання: "А чому цієї техніки мало? А куди поділася інша техніка?" – сказав він.

Ігор Рейтерович вважає, як би росіяни не намагалися створити якусь гарну картинку, вони вже до проведення цього параду інформаційно та піарно програли.

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"І як би той парад не відбувався, скільки б вони техніки туди не зібрали, воно не призведе до того ефекту, на який вони сподіваються. А вони сподіваються на ефект своєрідний "суспільної мобілізації", – додав він.

Мовиться також про ефект "довіри до чинної влади" та, ймовірно, гасел "можем павтаріть" тощо.

"Але згідно з відкрито-закритими соціологічними опитуваннями, які проводять в Росії, дуже багато громадян просто не підуть цього року дивитися цей парад. І навіть не будуть особливо за ним стежити", – підсумував політолог.

9 травня в країні-агресорці