Новые данные Генштаб ВСУ обнародовал по состоянию на 18.00 8 сентября. Украинские герои уже 197 дней героически обороняют родную землю.

Украинские военные в Донецкой области освободили Озерное

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей,

– говорится в сообщении.

Данные о ситуации на фронте

Российские захватчики продолжают атаковать населенные пункты

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам:

Константиновка;

Циркуны;

Березнеговатое;

Харьков.

К сожалению, есть жертвы.

Также захватчики нанесли 15 авиационных ударов. Враг ударил по военным и гражданским объектам Украины. Кроме того, захватчики более 10 раз открывали огонь из "Градов" и "Ураганов". Оккупанты ударили по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое.