Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 8 вересня. Українські герої вже 197 днів героїчно обороняють рідну землю.

Зауважте Українські військові на Донеччині звільнили Озерне

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей,

– мовиться у повідомленні.

Дані про ситуацію на фронті

Російські загарбники продовжують атакувати населені пункти

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти завдали 4 ракетних удари по населених пунктах:

Костянтинівка;

Циркуни;

Березнегувате;

Харків.

На жаль, є жертви.

Також загарбники завдали 15 авіаційних ударів. Ворог вдарив по військових та цивільних об'єктах України. Окрім того, загарбники понад 10 разів відкривали вогонь з "Градів" та "Ураганів". Окупанти вдарили по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське.

ЗСУ успішно відбивають ворожі атаки

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські герої успішно відбили атаки у районах населених пунктів: