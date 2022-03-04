По данным украинских военных, захватчики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам. В то же время, они применяют артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.

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Что происходит на стратегических направлениях наступления врага

Волынский

  • Положение украинских войск без существенных изменений.

Северский

  • В направлении Чернигова украинские воины совершают героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.
  • В районе Михаила-Коцюбинского на Черниговщине перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

Слобожанский

  • Подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных сражений. Также бойцы ВСУ успешно производят огневое поражение противника.
  • В Генштабе добавляют, что Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

Приморский

  • Оперативная группировка войск совершает прикрытие морского побережья. Также военные пытаются помешать оккупантам оцепить Николаев.

Киев

  • Здесь ВСУ продолжают отражение наступления врага. Бойцы наносят ему поражение благодаря наступательным группировкам и содержанию определенных рубежей.

Успехи украинской военной авиации

  • Воздушные Силы ВСУ отбивать воздушные удары противника. Продолжают ведение систематических боевых действий.
  • В настоящее время российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

Противник – деморализованный. Местное население всеми способами показывает, что России здесь – не рады. Борьба идет по всей стране. Итого победим!
– отметили в Генштабе Вооруженных сил.

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