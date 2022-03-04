По данным украинских военных, захватчики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам. В то же время, они применяют артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.
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Что происходит на стратегических направлениях наступления врага
Волынский
- Положение украинских войск без существенных изменений.
Северский
- В направлении Чернигова украинские воины совершают героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.
- В районе Михаила-Коцюбинского на Черниговщине перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.
Слобожанский
- Подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных сражений. Также бойцы ВСУ успешно производят огневое поражение противника.
- В Генштабе добавляют, что Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.
Приморский
- Оперативная группировка войск совершает прикрытие морского побережья. Также военные пытаются помешать оккупантам оцепить Николаев.
Киев
- Здесь ВСУ продолжают отражение наступления врага. Бойцы наносят ему поражение благодаря наступательным группировкам и содержанию определенных рубежей.
Успехи украинской военной авиации
- Воздушные Силы ВСУ отбивать воздушные удары противника. Продолжают ведение систематических боевых действий.
- В настоящее время российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.
Противник – деморализованный. Местное население всеми способами показывает, что России здесь – не рады. Борьба идет по всей стране. Итого победим!
– отметили в Генштабе Вооруженных сил.
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