За даними українських військових, загарбники продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по населених пунктах. Водночас вони застосовують артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.
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Що відбувається на стратегічних напрямках наступу ворога
Волинський
- Становище українських військ – без суттєвих змін.
Сіверський
- У напрямку Чернігова українські воїни здійснюють героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.
- В районі Михайло-Коцюбинського на Чернігівщині перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйновано.
Слобожанський
- Підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв. Також бійці ЗСУ успішно здійснюють вогневе ураження противника.
- У Генштабі додають, що Об'єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.
Приморський
- Оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя. Також військові намагаються завадити окупантам оточити Миколаїв.
Київ
- Тут ЗСУ продовжують відбиття наступу ворога. Бійці завдають йому ураження завдяки наступальним угрупуванням та утриманню визначених рубежів.
Успіхи української військової авіації
- Повітряні Сили ЗСУ здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій.
- Наразі російські загарбники вже втратили 37 літаків і 37 вертольотів.
Противник – деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, що Росії тут – не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо!
– наголосили у Генштабі Збройних сил.
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