За даними українських військових, загарбники продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по населених пунктах. Водночас вони застосовують артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.

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Що відбувається на стратегічних напрямках наступу ворога

Волинський

  • Становище українських військ – без суттєвих змін.

Сіверський

  • У напрямку Чернігова українські воїни здійснюють героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.
  • В районі Михайло-Коцюбинського на Чернігівщині перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйновано.

Слобожанський

  • Підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв. Також бійці ЗСУ успішно здійснюють вогневе ураження противника.
  • У Генштабі додають, що Об'єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

Приморський

  • Оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя. Також військові намагаються завадити окупантам оточити Миколаїв.

Київ

  • Тут ЗСУ продовжують відбиття наступу ворога. Бійці завдають йому ураження завдяки наступальним угрупуванням та утриманню визначених рубежів.

Успіхи української військової авіації

  • Повітряні Сили ЗСУ здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій.
  • Наразі російські загарбники вже втратили 37 літаків і 37 вертольотів.

Противник – деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, що Росії тут – не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо!
– наголосили у Генштабі Збройних сил.

Зверніть увагу В боях за Гостомель вже знищено щонайменше 50 окупантів

ЗСУ

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