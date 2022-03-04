Наразі місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ.

До теми У боях за Гостомель загинув герой України Валерій Чибінєєв

З українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, 3-ого окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву.

Після бою українські військові захопили численні трофеї окупантів. Серед них: зброя, військова техніка, штабні та особисті документи.

У Міноборони зазначили, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.

Додамо, що в Гостомелі знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.

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