90%, что это была фосфорная бомба, – Гайдай об обстреле Попасной
Оккупанты обстреляли Попасную в Луганской области. Вероятно, российские боевики использовали фосфорную бомбу.
Военные России используют для обстрелов все возможное оружие. Об этом сказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.
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Проходит подготовка к "зеленому коридору"
Точную информацию об обстрелах Попасной еще будут выяснять.
Однако согласно видео, 90% гарантия, что они (оккупанты – 24 канал) использовали фосфорную бомбу,
– подчеркнул Гайдай.
Он отметил, что информации о пострадавших пока нет. В городе готовятся к возможному "зеленому коридору", чтобы по железной дороге вывезти людей.
"У нас было 2 маршрута. Однако один из них сегодня (13 марта – 24 канал) уже бомбили. Там погиб работник Укрзализныци", – сообщил Гайдай.
Что известно об обстреле Попасной
Информация о взрыве появилась в ночь с 12 на 13 марта. Как сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, оккупанты применили фосфорные боеприпасы.
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