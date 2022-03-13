90%, что это была фосфорная бомба, – Гайдай об обстреле Попасной

Оккупанты обстреляли Попасную в Луганской области. Вероятно, российские боевики использовали фосфорную бомбу.

Военные России используют для обстрелов все возможное оружие. Об этом сказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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Проходит подготовка к "зеленому коридору"

Точную информацию об обстрелах Попасной еще будут выяснять.

Однако согласно видео, 90% гарантия, что они (оккупанты – 24 канал) использовали фосфорную бомбу,

– подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что информации о пострадавших пока нет. В городе готовятся к возможному "зеленому коридору", чтобы по железной дороге вывезти людей.

"У нас было 2 маршрута. Однако один из них сегодня (13 марта – 24 канал) уже бомбили. Там погиб работник Укрзализныци", – сообщил Гайдай.

Что известно об обстреле Попасной

Информация о взрыве появилась в ночь с 12 на 13 марта. Как сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, оккупанты применили фосфорные боеприпасы.

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