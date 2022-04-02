90% переговорной позиции Украины формируют успешные действия ВСУ, – Подоляк

Переговорная группа российских оккупантов уже забыла об ультиматумах и угрозах. Героические ВСУ показали врагу, что диктовать свои правила ему не удастся.

В переговорах с оккупантами наша группа действует с позиции силы и не идет на уступки противнику. Это стало возможным благодаря героическим ВСУ, которые не дают оккупантам получить преимущества в войне.

Читайте также Будет тяжелая битва за Мариуполь, исход войны будет решен через 2-3 недели, – Арестович

Переговорные позиции Украины

Как отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, чем больше эффективность ВСУ, тем более прагматичной позиция будет у нашей группы.

90% переговорной позиции Украины формируют успешные действия ВСУ,

– подчеркнул он.

Подоляк добавил, что помощь западных партнеров поможет нашим героям организовать идеальный переговорный плацдарм и получить больше, чем требует Украина сейчас.

Кроме того, он подчеркнул – Украина имеет границы, которые признал мир в 1991 году, ни о какой их смене речь не пойдет никогда. Сейчас наша группа требует, чтобы российские войска отошли туда, где они находились 23 февраля, после чего начнется реальный переговорный процесс.

Смотрите также – Прилетевшую в Белгород ракету выпустили из России