90% погибших в Буче умерли в результате расстрелов

После того, как российская армия покинула Бучу, в городе каждый день обнаруживают тела убитых людей. Большинство из них погибли в результате прямого пулевого ранения, а не в результате артиллерийских обстрелов.

Зайдя в город, украинская армия увидела множество тел, лежавших прямо на дорогах. Но тела каждый день продолжают находить в подвалах, частных усадьбах, парках и скверах.

К теме Количество обнаруженных тел растет с каждым днем, людей находят в парках и садах, – мэр Бучи

Когда была возможность, люди пытались прикапывать тела, чтобы их не растащили собаки.

Людей убивали умышленно

Почти 90 процентов (погибших – 24 канал) – это пулевые ранения, а не осколочные,

– рассказал мэр города Анатолий Федорук.

В Буче и в селах общины каждый день находят единичные захоронения.

Кроме того, есть несколько массовых захоронений. На территории предприятия "Украгроснаб" российские оккупанты просто сбрасывали тела людей с завязанными руками. А еще на улицах Вокзальная, Яблунская и на территории детского лагеря "Променистий" тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми ранениями.

Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео