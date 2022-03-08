С 9:00 Украина объявляет по маршруту из Сум режим тишины

Ирина Врещук заявила, что 8 марта должен заработать гуманитарный коридор для Сум. Украина объявляет по маршруту из города режим тишины в период с 9:00 до 21:00.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем видеообращении 8 марта проинформировала о 12-часовом режиме тишины по маршруту из Сум, пишет 24 канал.

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По маршруту из Сумы объявили режим тишины

Договорено о начале режима тишины по маршруту из Сумы с 9:00,

– отметила Верещук.

Она добавила, что временные границы режима гуманитарного коридора – с 9:00 до 21:00.

По всему маршруту движения должны быть убраны любые препятствия для движения соответствующих колонн – как с людьми, выезжающими из Сум, так и с доставляемыми в город гуманитарными грузами.

Колонна с гуманитарным грузом будет двигаться в Сумы по маршруту: Лохвица – Андрияшевка – Ромны – Недригайлов – Сумы.

"Реальное прекращение огня в пределах маршрута гуманитарного коридора станет основой для оповещения населения о возможности эвакуироваться", – добавила министр. Она также рассказала, что есть договоренность, что в 10.00 первая колонна должна начать движение из города Сумы. Вслед за колонной будет двигаться гражданское население на собственном автотранспорте.

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