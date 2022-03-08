Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму відеозверненні 8 березня проінформувала про 12-годинний режим тиші за маршрутом зі Сум, пише 24 канал.

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За маршрутом зі Суми оголосили режим тиші

Домовлено про початок режиму тиші за маршрутом з міста Суми з 9:00,
– зазначила Верещук.

Вона додала, що часові межі режиму гуманітарного коридору – з 9:00 по 21:00.

По всьому маршруту руху повинні бути прибрані будь-які перепони для руху відповідних колон – як з людьми, що виїжджають зі Сум, так і з гуманітарними вантажами, які доставляються до міста.

Колона з гумвантажем рухатиметься до Сум за маршрутом: Лохвиця – Андріяшівка – Ромни – Недригайлів – Суми.

"Реальне припинення вогню у межах маршруту гуманітарного коридору стане основою для оповіщення населення про можливість евакуюватися", – додала міністерка. Вона також розповіла, що є домовленість, що о 10:00 перша колона має розпочати рух зі міста Суми. Услід за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті.

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