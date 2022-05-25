Ракетные атаки Лозовой и взрывы в Запорожье: основное за 91 день войны

Уже более 3 месяцев украинские защитники завоевывают у российских оккупантов право на жизнь в независимой и свободной стране. Каждый день приближает нас к победе.

О ключевых событиях среды, 25 мая, читайте в материале 24 канала.

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09:25 В Донецкой области сообщили, что бои идут в самом Лимане. Что же касается обстрелов российских захватчиков, то от их рук за минувшие сутки погибло 12 мирных жителей.

09:13 Тем временем боевики на Донбассе устроили бунт и отказались воевать. Как рассказал журналист Денис Казанский, они отказались становиться пушечным мясом как их предшественники.

08:44 Городской голова Покровска Руслан Требушкин рассказал о вражеской атаке. Российские военные нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили шесть человек.

08:34 Петр Андрющенко также рассказал о ситуации на "Азовстали". Он сообщил, что двое оккупантов-саперов подорвались на территории металлургического комбината.

08:17 Впоследствии в Запорожской области поделились подробностями ракетного обстрела. Известно, что в результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек, а еще трое получили ранения. Кроме того, повреждены 62 дома, торговый центр, а также объект критической инфраструктуры.

К теме По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены, 62 дома повреждены: подробности обстрела Запорожья

08:09 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что за минувшие сутки более двух сотен жителей города вывезли в Россию из "фильтрационного лагеря".

07:56 Начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о трех ракетных ударах по Кривому Рогу. Вследствие них серьезные разрушения претерпело промышленное предприятие.

07:46 В Запорожской области сообщили, что защитник ВСУ в Запорожье второй раз за месяц сбил самолет врага. "Приземлить" удалось Су-25 "Грач".

07:22 В Генштабе ВСУ опубликовали актуальную сводку. Кратко о самом главном в ней:

оккупанты продолжают наступление на Северодонецк;

для поддержки своей наземной группировки российские военные все активнее используют авиацию;

в то же время им приходится формировать резервные подразделения из состава Южного военного округа из-за значительных потерь.

07:06 В Запорожской области сообщили об очередных действиях оккупантов в Мелитополе. Так, по городу уже начали ездить такси, маркированные буквами Z.

06:40 В оперативном командовании "Юг" сообщили об очередном бое ВСУ на Николаевщине. Там нашим военным пришлось противостоять специфической группе вражеских сил, наряженной в украинскую военную форму.

05:25 На Запорожье слышали взрывы. Об этом сообщили местные СМИ и телеграм-каналы.

04:58 По всей территории Украины раздалась воздушная тревога.

04:00 В оперативном командовании "Юг" рассказали, какова сейчас ситуация на Одесщине. Ее называют контролируемой, но беспокойной. А все потому, что в акватории Черного моря все еще находится 8 российских лодок, с которых производятся атаки. Речь идет о 6 больших десантных, а также 2 ракетных кораблях. В то же время оккупанты понесли определенные потери на этом направлении. В частности:

ликвидировано 33 русских солдат;

7 единиц бронированной и автомобильной техники.

03:24 Российские захватчики не только уничтожают мариупольцев. Они еще и вынуждают их платить деньги за перезахоронение. Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, если кого хотят похоронить по-человечески, то за это нужно будет выложить деньги.

02:56 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что сейчас происходит на Донбассе. По его мнению, российские военные стремятся "создать новый Мариуполь". В частности, они пытаются прервать поставки между Лисичанском и Бахмутом. Кроме того, оккупанты делают все для того, чтобы взять наших военных в котел.

01:59 Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что российские захватчики в очередной раз атаковали город. По нему они выпустили ракеты. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

00:49 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в действии гаубицы Caesar. Он отметил, что нашим защитникам понадобились считанные часы, чтобы научиться эффективно использовать современное оружие и уничтожать им врагов.

00:07 Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Шарлем Мишелем, а также Джастином Трюдо. Они обсудили санкции против России, а также предоставление помощи Украине в противостоянии агрессии.